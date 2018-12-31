原标题：高招艺考分数线不低于二本线70%或75%

新京报讯 （记者王俊）艺考、保送生选拔在即。日前，教育部发布《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》和《2019年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》（以下简称《要求》），对高校艺术类专业、高水平艺术团、高水平运动队及保送生招生工作进行部署。

记者对比2018年的招生要求发现，2019年对艺考文化课要求提高：艺术生高考文化课录取控制分数线将分别不低于当地高考二本线的70%或者75%，而2018年的要求是不低于当地二本线的65%。对于高水平艺术团，“测试成绩特别突出”的考生，文化课降分的绿色通道也即将关闭。而对于保送生来讲，2017年秋季及以后入学学生获得的“省级优秀学生”称号，将不再是保送的条件。

【艺术类校考】

明年美术、设计学类一般不组织校考

高校艺术类专业考试分为省级统考和校考。近年来，省级统考的范围在探索扩展。

《要求》指出，2019年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考；2020年起，使用省级统考成绩，不再组织校考。

另外，《要求》还对校考的组织作出详细要求：艺术类专业校考原则上在学校所在地组织，确有必要在异地设立考点的，须经考点所在地省级招生考试机构同意，且校外考点数量最多不得超过5个。艺术类专业点设立不足四年的高校，凡省统考涉及的专业，一律不得组织校考，应直接使用省级统考成绩。

【艺考文化课】

录取门槛将进一步提高

去年起，教育部提出，要提高2018年特殊类型考生文化课录取成绩要求。此次发布的文件中，对艺考生文化课的要求门槛进一步提高。

《要求》指出，艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线，在未合并普通本科第二、三批次的省份，原则上不得低于本科第二批次录取控制分数线的70%；在合并原普通本科第二、三批次的省份，原则上不得低于合并后第二批次录取控制分数线的75%；在仅保留一个普通本科批次的省份，原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%。

舞蹈学类、表演专业可适当降低要求；确需过渡的省份，应在三年内调整到位。艺术学理论类、戏剧与影视学类（不含表演）等有关本科专业，适度提高高考文化课录取控制分数线，高校的相关专业不得低于普通类专业所在批次控制分数线。

“录取期间，各省（区、市）和高校不得为了完成招生计划而降低初次划定的最低录取控制分数线。”《要求》指出。

【艺术团】

“拔尖”考生文化课降分优惠将取消

高校高水平艺术团招生，从招生到录取都提高了要求。

《要求》指出，不得招收与艺术团无关的艺术特长生；大力加强从普通在校生中选拔培养艺术团成员。录取方面，适当提高本校艺术团录取考生高考文化课成绩最低要求，一般不低于本校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分。

值得注意的是，高校高水平艺术团降低文化课分数线录取的比例也在减少。《要求》明确，对于极少数艺术团测试成绩特别突出的考生，高校可适度降低文化课成绩录取要求，但不得低于生源省份本科第一批次录取控制分数线，高校录取此类考生人数不得超过学校当年艺术团招生计划的10%。而在2018年的要求中，这一比例为15%。

另外，2020年起，取消对“极少数艺术团测试成绩特别突出的考生”进一步降低文化课成绩录取要求的优惠办法。

【保送生】

“省级优秀学生”保送2020年取消

对于保送生的涵盖范围也进一步缩紧。

2019年，省级优秀学生、中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员、部分外国语中学推荐优秀学生、公安英烈子女、退役运动员等5类人员仍具备高校保送资格。高校均可以从上述5类人员中招收保送生，其中公安英烈子女按有关规定只能保送至公安类院校。

而2017年秋季及以后进入高中阶段一年级的学生，即从2020年开始参加高考，获得“省级优秀学生”称号的，不再具有保送资格条件。

《要求》进一步明确，严禁高校以保送生招生形式将外国语中学推荐保送的学生录取或调整到非外语类专业。

(责编：袁勃)