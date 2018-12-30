中央民族大学校长:“90后”将成对消费增长贡献最大的群体

人民网北京12月30日电 29日，第九届中国经济学前沿论坛（2018）——《高质量发展的中国经济暨纪念改革开放40周年》学术研讨会在中央民族大学举行。中央民族大学党委副书记、校长黄泰岩认为，中国“90后”这一代将会成为对消费增长贡献最大的一个群体，预计“90后”消费群体占中国人口的16%，贡献是20%。

中央民族大学党委副书记、校长黄泰岩发言 马博摄影

黄泰岩指出，中国的消费能力在上升，但在消费结构上严重依赖进口，需求结构和供给结构是错位的，未来应当从物质与精神文化需求和物质产品深化的角度去调节消费领域的结构，进行一场品质革命。

党的十八大以来，中国经济增速出现转折性变化，由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。在这个过程中，怎样看待中国经济发展路径的变化，中国社会科学院副院长高培勇教授提出，要调整思维方式，尤其要关注中央经济工作会议以来的转变。要从长期发展大势看当前形势，分清经济发展过程中的矛盾主次地位，抓住政策主线。

清华大学经济管理学院院长白重恩就如何看待中国经济发表了主旨演讲，通过将改革开放后的中国经济发展阶段分成前30年和后10年，从劳动力、资本和全要素生产率角度分析了中国经济增长的动能。他指出，要通过对高效率企业的特惠模式，改善营商环境来促进经济的高质量发展。

辽宁大学东北振兴研究中心主任林木西指出，要依靠国家政策规划、地方政府实施和市场的力量统筹推进“四大板块”与“新四大战略”，促进区域协调发展和经济的高质发展。

论坛上，与会专家学者从不同角度对如何提高中国经济运行效率、实现更高质量增长进行了高屋建瓴的论证。论坛通过搭建不同领域经济学家的学术交流平台，以总结改革开放40周年和推进中国经济高质量发展为导向，以解决问题为核心，推进中国特色社会主义经济理论发展和服务改革开放的国家战略。（郝孟佳 郭凯奇）

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