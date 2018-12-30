中国儿艺举办“小小代言人”活动

人民网北京12月30日电 （记者王珏）12月30日下午，中国儿童艺术剧院“跨年剧汇暨2019 ‘小小代言人’颁奖礼” 在假日经典小剧场举办。这是中国儿艺举办“小小代言人”主题活动的第三年，活动以“童伴展风采、好剧我代言”为主题，采用全新的代言模式，坚持为少年儿童打造一个艺术实践和展现自身风采的舞台，也是中国儿艺搭建的与观众交流的新平台，让孩子更好地走近儿童戏剧，促进儿童戏剧的传播和普及。

中国儿艺“小小代言人”主题活动自2016年举办以来，受到了众多小朋友的喜爱。今年，中国儿艺采用全新的评选模式，将剧院常演的42部剧目凝结成12种优良品质：勤劳、环保、勇敢、团结、快乐、孝敬、智慧、自信、善良、创新、坚强、诚信。每种品质由一名“小小代言人”代言，使孩子们不仅是此种品质剧目的传播者，还是此种品质的宣传者和践行者。

据悉，2019“小小代言人”主题活动自征集以来，共有上百名孩子携梦而来，经过40余万人次的参与投票，中国儿艺优秀导演、编剧、教师根据候选者现场展示表现进行打分，最终12位小朋友脱颖而出，成为了中国儿艺2019“小小代言人”。这12位“小小代言人”热爱儿童剧，多才多艺，各具特点。“感染现场每一个人，戏剧艺术让她成长为了更好的自己。中国儿艺院长尹晓东说：“中国儿艺秉承‘一切为孩子’的工作理念，每年创作4-6部新戏，演出600余场，为40余万观众送去丰富多彩的精神文化大餐。通过优秀作品的创作演出，传递了真善美，中国儿艺的舞台带给了大家勤劳、环保、勇敢、团结、快乐、孝敬、善良、创新、诚信、智慧、坚强、自信的良好品质。中国儿艺的舞台属于孩子们！希望通过‘小小代言人’活动，让孩子们和中国儿艺的舞台建立更紧密的联系，让孩子与儿童剧携手成长。作为国家剧院，我们将不忘初心，牢记使命，创作出更多寓教于乐的艺术作品，让更多的孩子在艺术的陪伴中健康快乐成长。”

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