中摩专家学者齐聚北二外 共话“大学管理的艺术”

研讨会现场（罗文玉/摄）

人民网北京12月29日电 昨日，第八届中国-摩洛哥文化与教育交流国际学术研讨会在北京第二外国语学院举行。聚焦“大学管理的艺术”，来自中国和摩洛哥两国近30位专家学者展开深入探讨。会上，由北二外中东学院师生组成的16人同声传译队伍，首次尝试现场分8个频道同步同传，现场演绎“翻译实战课堂”。

“今年是中摩建交60周年，中摩双方在经济、政治、文化等领域有广阔的合作空间，大学在推动双方交流合作方面承担着非常重要的作用。”北京第二外国语学院副校长朱佩芬表示，学校响应教育部“中非高校20+20合作计划”号召，与摩洛哥穆罕默德五世大学开展合作，由双方共建的穆罕默德五世大学孔子学院在促进中摩文化交流方面发挥重要作用。双方每年定期召开文化教育交流研讨会，旨在持续推动两国高校直接的交流，为双边文化与教育事业发展注入新动力。

摩洛哥穆罕默德五世大学理学院院长穆拉德·拜尔加斯米指出，近年来，摩洛哥高校非常重视与中国高校的交流，在穆罕默德五世大学与北京第二外国语学院每年定期举办的学术论坛上，两国高校专家学者一起碰撞思想、交流经验，这既是中摩双方真挚友谊的见证，也有力地推动了两国的文化交往。

前中东问题特使吴思科表示，本次论坛探讨的是“大学管理的艺术”，大学对于一个国家的文化建设、经济发展、民族振兴至关重要，在大学管理中，制度与文化二者相互渗透、相辅相成，只有规范的制度才能保障一个大学良好地运行，只有丰富多彩而又开放包容的文化才能为大学注入动力。他期待以本次论坛为契机，中摩专家能够继续加强交流，扩大合作，为中摩友好关系的深入发展做出新贡献。

研讨环节，中摩专家学者就大学管理的理念、文化、制度、经验等展开了深入探讨。“大学治理必须要有战略性的思维。参加这次论坛收获很多，加深了我对中国大学运行机制的了解。双方都分享了好的经验，也找到了一些很好的合作点。”穆罕默德五世大学理事会最高委员会教师代表阿卜杜勒·凯比尔·拜莱舒说。

论坛上，北二外中东学院阿拉伯语专业师生16人分八个频道对论坛进行中阿同传，到会嘉宾可以同时听取8个频道的翻译。该学院侯宇翔院长介绍，“这是学院在国际会议中首次尝试8声道同传，这个做法既是为了保证会议同传质量，更是我们的一次现场实践教学尝试。国际学术研讨会提供了学研结合的难得机会，学生们在老师的带领下真刀真枪进行同传的‘实战’演练，并接受与会专家的点评，对于他们提高学术水平、翻译实力都将有所帮助。”

据悉，北二外自2011年起承接“中非高校20+20”合作项目，并与摩洛哥穆罕默德五世大学建立起持久的友好往来，项目以阿拉伯研究中心为依托，每年举办“中摩文化教育交流合作研讨会”，通过中摩学术对话的形式，促进两国的人文文化交流，已经成为两国高校交流合作的一个重要平台。（李依环 齐济）

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