南京大学自然资源研究院成立 5位院士担任院长

仪式现场 (佘治骏/摄)

人民网北京12月29日电 昨日，南京大学自然资源研究院(以下简称“研究院”)正式成立。该研究院由五位中国科学院院士担任院长，旨在建成中国自然资源领域重要的智库、理论库与技术库，解决自然资源领域的世界级难题和呼应国家需求，建设面向地球资源科学与生态、环境领域的多学科交叉、汇聚一流人才的综合性科研平台。

成立大会上，江苏省政协副主席、南京大学党委书记胡金波表示，在新的历史起点上，建好建强研究院要做到“三个当好”，一要当好“推进绿色发展、建设美丽中国”的先锋队，二要当好“一流学科建设”的主力军，三要当好“新型人才培养改革”的推动者。

据悉，该研究院为新型跨学科交叉研究院，从事自然资源理论探索、技术研发和政策研究，由南京大学地球科学与工程学院、地理与海洋科学学院、环境学院、大气科学学院等参与组建。研究院首批将建设6个研究中心，分别为油气资源研究中心、可再生能源研究中心、水科学研究中心、国土空间优化与管制研究中心、环境资源与风险研究中心、湿地与滩涂研究中心。

研究院院长由地质学专家陈骏、石油地质与构造地质学专家贾承造、环境能源材料学专家邹志刚、地图学与地理信息系统学专家周成虎和现代古生物学与地层学专家沈树忠五位中国科学院院士担任。

有关负责人介绍，研究院下一步将在战略性矿产资源，城市矿产资源，城市地下空间资源，自然资源大数据等领域组建新的研究中心，针对行业重大科技问题、产业重大瓶颈问题，探索前沿基础原始创新，开展若干重大示范应用研究。研究院还将围绕“世界难题、中国问题和江苏课题”与企业共建研发中心，加强与政府和企业互动，积极探索政产学研高质量合作新模式。（李依环 齐琦 ）

(责编：罗天林（实习生）、熊旭)