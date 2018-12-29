省部共建世界一流大学 山东将重点建设三所高校

人民网北京12月29日电（李依环）据山东省教育厅消息，近日，山东省人民政府分别与教育部签署重点共建山东大学、中国石油大学（华东）的意见，与教育部、自然资源部和青岛市人民政府签署重点共建中国海洋大学的意见，共建期均为三年（2018-2020年）。

根据意见，教育部支持和鼓励三所高校扎根齐鲁大地办大学，切实为提高山东高等教育整体水平发挥引领作用，为推动山东新旧动能转换发挥先锋作用，为实现山东在全面建成小康社会进程中走在前列发挥支撑作用。鼓励三所高校为山东省培养工程博士等高层次人才。支持青岛海洋国家实验室人才队伍建设。自然资源部重点支持并鼓励中国海洋大学建设重大海洋研究平台和设施，通过制定支持政策、共建平台基地、支持承担重大项目等方式推动共建落实。

山东省将三所高校的改革与发展纳入全省国民经济和社会发展总体规划，加大对学校“双一流”建设支持力度，并给予配套经费支持。重点支持进入国家“双一流”建设行列的学科、全国第四次学科评估进入“A级”等次的学科建设，支持学校人才培养、重大创新平台建设、重大科研攻关、重大成果转化和引进具有重大影响力的顶级人才团队，服务山东乡村振兴战略、海洋强省战略和新旧动能转换重大工程。鼓励相关市、县（市、区）积极开展校地合作，支持学校发展。

三所高校将进一步发挥学科和人才培养优势，为山东发展尤其是新旧动能转换工程建设培养领军人才、学术带头人和优秀青年学术骨干，攻克解决一批制约产业发展的关键问题和核心技术难题，为山东省智慧城市、智能交通、新型材料、健康医疗等新兴产业发展提供支持。同时，要健全完善成果转移转化机制，推动重大科技成果主动服务地方经济发展，建立学科协同发展机制，带动全省高校相关学科建设与发展。

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