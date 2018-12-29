建设教育强国，改革开放四十年教育理论研讨会举行

人民网北京12月29日电 12月27日，由中国教育科学研究院主办，教育科学出版社协办的《教育强国之道》新书发布暨改革开放四十年教育理论研讨会在京举行。

教育部政策法规司副司长杨志刚、中国社会科学研究院评价研究院院长荆林波、北京外国语大学党委书记王定华、国家教育咨询委员会委员谈松华、中国教育报刊社党委书记兼社长翟博、中国教育电视台党委书记柯春晖、北京市教育委员会副主任李奕、中国人民大学教育学院副院长周光礼等教育领域相关专家，《教育强国之道》编写团队以及教育改革实验区和实验校的代表参加会议。

中国教育科学研究院院长崔保师出席会议并致辞。他指出，改革开放40年的伟大实践造就了伟大成就，催生了新理论、新思想。深化教育改革必须始终坚持中国特色社会主义方向，方向决定前途，道路决定命运。教育是建设社会主义现代化强国之道，建设教育强国也需要有道可寻。

会上，教育部政策法规司副司长杨志刚表示，新时代留给教育工作者很多要研究的问题：一是要回答清楚，为什么中央说教育是国之大计，为什么教育是党之大计，需要教育工作者们做深刻的学理阐释；二是要研究立德树人；三是要研究教师队伍建设的新政策；四是在新的历史时期，针对这一代青少年，教育工作者该如何加强党的领导，如何把思想政治工作做到心里去。

“当下的社会要求更高了，家长期待更高了，教育的地位和作用更加显现了，改革发展如何能做的更好？”北京外国语大学党委书记王定华在会议上提出这个问题，随后他解答道：“一是把握新时代大势；二是积极响应党中央的号召；三是认真落实相关政策；四是建立在40年来我国教育改革发展的成就上；五是尊重立体化国情，借鉴各地区经验；六是学习其他国家的先进做法；七是增强理论学习；八是加强规律性认识。”

国家教育咨询委员会委员谈松华在会议上强调 深化改革，要准确把握新时代教育改革的时代特征，营造有利于改革的生态环境，同时在改革过程中处理好利益相关方和各种关系之间的平衡。他说：“我们不仅要总结40年间成功的经验和失败的教训，更是要研究当下所面临的新情况、新问题，使改革真正落到基层，使学生真正受益，得到自由而充分的发展。这样才能够实现我们教育的目的，教育改革的目的。”

据介绍，在改革开放40年之际，教育科学出版社出版了《教育强国之道》（中国教育科学研究院组织编写）一书。中国教育科学研究院编写团队以40项重大教育决策案例为切入点和研究对象，还原真实背景，忠实决策实情，梳理了教育改革的发展历程、主要成就，概括教育改革发展的基本经验，探索教育内在发展规律，是研究我国教育重大政策的智库产品。（孙竞 陈艺娴）

(责编：郭凯奇(实习生)、熊旭)