中国职业技术教育学会第五次会员代表大会在京召开

人民网北京12月29日电 （记者 郝孟佳）日前，中国职业技术教育学会第五次会员代表大会在北京召开。教育部党组成员、副部长孙尧指出，职业教育努力破解长期以来困扰职业教育发展的难题，增强技术技能人才有效供给，推动职业教育稳步迈向现代化。实现了三个新突破：一是在顶层设计上有了新的突破，二是在部门联动上有了新的突破，三是在深化产教融合、校企合作上有了新的突破。

孙尧强调，职业教育内外发展环境都处于前所未有的机遇期，具有较好的发展基础。如何把诸多有利条件和良好工作基础转化为实际行动，解决好体系建设不够完善、职业技能实训基地有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待加强、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，仍然需要我们开阔思路、真抓实干。

新一轮科技革命和产业变革孕育发展，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，需要大量优质人力资源的支撑。在以全新理念推进职业教育改革的背景下，大会围绕深入学习贯彻全国教育大会精神，加快推进职业教育现代化的主题，听取并审议通过了第四届理事会工作报告，选举产生了学会第五届理事会会长、副会长、秘书长, 选举产生了理事、常务理事。鲁昕当选为中国职业技术教育学会第五届理事会会长，王扬南、陈锋、李曜升当选为常务副会长，陈李翔、陈秋明等40人当选为副会长，李曜升当选为秘书长。

新当选的学会会长鲁昕说，全国教育大会的召开，提出了一系列新理念、新思想、新观点，新时代对职业教育提出了新要求。新一届学会要把党的工作融入学会运行和发展的全过程。突出指导思想和理论武装，把中国特色社会主义理论体系贯穿于学会研究和各项工作的全过程。不断提升学会服务社会、服务教育的能力，扩大学会影响力。

鲁昕强调，当前，职业教育工作面临着新的形势。职业教育要以全新的理念推进职业教育改革，全面对接科技发展趋势和市场需求，担当类型教育，培养高素质技术技能人才，推动教育结构更加科学合理。特别是面对人工智能不断增能、数字化加速转型的新时代，科技进步周期缩短、成果转化速度加快，需要数以千万计的适应人工智能发展、适应数字经济的各级各类人才，需要在更高的层次、更大的范围，更高的起点上思考办学制度的创新与发展。通过“产教科融合”“校企科合作”，服务数字化转型背景下的经济发展和科技进步。一方面，推动制造业、服务业由中低端迈向中高端，推动科研院所、大学实验室、企业研发中心等成果转化落地；另一方面，提高职业教育办学质量和社会效益。以现代职业教育改革加速推动教育改革，加速教育现代化进程。

据了解，本次大会有来自教育部、民政部，地方教育行政部门、地方职教学会、职教学会各分支机构，中国高等教育学会、中国电子学会、职业教育科研院所、职业院校和企事业单位等共559人出席了会议。

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