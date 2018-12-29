原标题：55岁教师跳入冰海勇救落水女孩

胡光明在给学生上课。 （资料图片）

12月25日5点20分左右，青岛西海岸新区唐岛湾漆黑一片。55岁的青岛黄岛初级中学男教师胡光明十年如一日坚持到海边参加冬泳晨练，这已经成为他的日常生活状态。

胡光明和朋友李哲刚碰面，就听到两位老人说：“西边好像有人在游泳。”

“不好！别是出事了。”胡光明立即向远处奔去，在离岸不远处，打开手电筒看到了一个女孩背面朝上，头浸在水里一动不动。来不及多想，胡光明迅速脱下外衣跳入冰冷刺骨的海水中，快速游到后一把抱起她的腰，左手托着她的头，两脚不停踩水游向最近的岸边，在快速赶来的李哲帮助下将女孩成功托上了岸。

发现女孩人事不省，俩人立即采取针对溺水者的紧急抢救。随后，女孩吐了一摊水，呼吸渐匀，体温也慢慢恢复。十几分钟后，120急救车赶到并载着女孩离开，胡光明才悄悄离开，像平时一样准时赶到学校给学生上课。直到同事通过微信群了解到此事，大家才陆续知道胡光明勇救落水女孩的壮举。

胡光明1986年参加工作，一直在黄岛初级中学任教，在一线工作长达32年，现担任两个班级的数学教学。工作中，他精心设计每个教案，认真上好每节课，仔细批改每份作业，不忽略任何一个孩子出现的问题，真正做到了爱心、耐心、细心、专心、诚心。

20多年的班主任工作经历，使胡光明在教学中成为认真负责的好老师，在辅导学生中成为慈爱的智者。他为孩子们答疑解惑，与家长沟通交流，为他们提供了切实可行的建议，践行了黄岛初级中学“滋润生命，携手成长”的办学理念，被学生亲切称为“胡大爷”。

胡光明的同事陈向华说：“今年6月，胡老师为了不耽误学生上课，坚持到暑假才动手术。假期在家养病还没有彻底恢复，一开学又马上来校上课。因术后不能长坐，他只能站着批改作业，身体虚弱，批改完两个班级的作业就脸色苍白，直冒虚汗，打湿了衬衫。”后来在同事和领导问起时，大家才知道他动过手术。

有人问：“事发突然，你怎么会那些急救措施呢？”胡光明说：“这得益于学校每学年都举行的‘自救互救’安全知识培训，让我在紧急情况下才得以施救。”

“爱心与壮举同行，使命和师德相伴。”青岛西海岸新区教体局局长于瑞泳告诉记者，“五旬多的胡老师在严寒清晨跳入冰冷的海水中，勇救落水女孩，用爱和师德温暖了这座城市。”（记者 孙军 通讯员 徐全宝）

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