原标题：幼儿园小朋友互换礼物 家长们左右为难

新年临近，幼儿园老师一条微信让王女士犯了难。原来，幼儿园要举行新年联欢会，老师请孩子们每人准备一份礼物，联欢会上抽签互换。老师特别提示，礼轻情意重，别买贵重礼物。王女士琢磨着让孩子画张贺卡作为新年礼物。几天后，老师的又一条微信，让她有点蒙。微信中有班级礼物交换角的图片，“好多礼物啊，都包装精美，一看大小就知道不便宜，我们孩子的贺卡肯定拿不出手。”王女士赶紧改变计划，匆匆到商场买了百元左右的乐高恐龙。

如今，老师过节不收礼，孩子们之间“换礼”倒越来越流行。到底是该“重情”，还是该“重价”，是引导孩子们记住情谊，还是相互攀比，这道题目，老师和家长都需要寻找答案。

以小博大，孩子高呼“赚了”

姜女士说，“有一次幼儿园让小朋友把自己的玩具拿到班上，互换礼物，我就真的让孩子把一只八成新的玩偶熊拿到了班上。结果放学的时候，她捧着一个全新的遥控汽车出来了，显得特兴奋，大喊‘妈妈，我觉得赚了’。”站在一群家长中间，姜女士特别不好意思。

有赚就有赔。有的孩子用一本中英文互译彩页童话书换回一小包膨化食品，有的孩子用一大盒进口巧克力只换回几张彩色贴画，一只四肢都会动的恐龙玩具则换回了根铅笔……虽然家长用“礼轻情意重”安慰孩子，但孩子明显失望了。

郎朗在朝阳区一所公办幼儿园上大班，他觉得“只要是可以玩的都是好礼物”。他说：“班上换礼物的时候，小朋友的礼物都是买的，很少有自己动手做的。”

为孩子备礼，不得不“攀比”

在电商网站搜索幼儿园，自动联想出“礼物”两字，甚至还会细分为“元旦晚会”“实用礼物”“纪念品大班”“生日伴手礼”等定义词汇。其中，仅以“元旦晚会小礼品”为标注的礼物就有足足45页，最便宜的不到1元，最贵的超过500元。可以刻字的不锈钢杯子、小汽车模型和卡通手表是其中的热销品。

“接送孩子，抬头不见低头见，如果我家孩子这次送的礼物太便宜了，感觉都不太好意思见其他家长。无形中，就有了‘攀比’的意思。”一位孩子上中班的家长说，“经过上一个学期的磨合，班上现在礼物的‘物价’基本稳定在100元左右。”

孙女士每次出国或出差，都要购买一些几十元到一百元的纪念品，一买就是五六件起步。“我是囤货呢。”她说，孩子在幼儿园上中班，“除了过节，每年孩子过生日也会给班上小朋友和老师准备小礼物，一年算下来至少要准备三四十件小礼物。”

记者随机询问了10位学龄前孩子家长，有8位家长明确表示，“不得不”参与礼物交换活动，而且会有攀比的心理。一位家长直言：“说是小朋友准备礼物，最后还是变成了家长的作业。”一位孩子在上小班的家长说：“有一次老师让家长准备纸，第二天教孩子折小礼物送同学。我本来想用已经写过字的废纸，结果一位家长直接跟群里晒出了精心准备的彩色纸，弄得我赶紧跑了三四家打印店和包装店买了各种漂亮的纸。这种‘攀比’都是无形中的压力，确实挺折腾人。”

交换的其实不止是礼物

为什么要交换礼物？东城区一家幼儿园的老师说，活动主要在大班进行，因为他们马上要升入小学，突然转变的环境往往让孩子不适应。“通过我们多年在幼小衔接领域的观察，才设置了这类自制物品交换的活动，这个过程不仅让孩子学会沟通，还可以享受被同伴认可的自信。”

那该如何交换礼物？家长刘先生建议，在设置“交换礼物”的活动时，还是应该引导小朋友自己动手，画一幅画、做一件手工折纸等作为礼物送朋友，既能表达心意，又能提高动手能力，更不涉及价格问题。

还有一些家长建议，幼儿园应该将收礼礼仪作为“必修课”。孙女士说：“礼尚往来没有错，但要教会孩子收到礼物后应注意的礼仪，比如对送礼物的朋友当面说谢谢等。”

一位幼儿园一线老师说：“不能完全用成人眼里的价格、新旧来衡量礼物的轻重，还是要引导孩子通过类似的活动懂得分享、珍惜友情。”(记者 刘冕)

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