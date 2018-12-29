原标题：年薪40万雇同学设连环局 骗了同村人400万

两人因涉嫌诈骗，被临安警方刑拘

同村友人骆某，热心帮忙介绍装修大工程、利润丰厚；

初入装修行业的李老板，欣喜若狂，先后拿出300余万元交给骆某疏通关系。

没想到，这是一个连环骗局——骆某以年薪40万的条件，拉着小学同学钱某，合伙上演了这个骗局。

雷霆行动期间，骆某和钱某被临安警方成功抓获，目前两人因涉嫌诈骗已被临安警方依法刑事拘留。民警发现，这两人不仅骗了李老板，还骗了李老板身边的人。截至目前，涉案诈骗金额已达400万元。

李老板是临安人，52岁。他回忆说，去年年底，他正打算弄装修公司，同村的骆某自称在“临安旧城改造办”吴主任的引荐下，在改造办上班，他与吴主任关系非常铁。骆某有意无意地透露，有能力帮李老板接到装修工程。今年3月，李老板的装修公司如期开业，骆某告诉李老板，“吴主任”因故无法亲自登门，特意联系建设局的“王副局长”上门祝贺，并送上署名是“临安区旧城改造办”的花篮。看到“王副局长”亲临和“旧城改造办”送的花篮，李老板深信不疑。

今年4月，骆某说，有个上海老板准备开发房地产，其中有价值3个亿的土方、管道、装修等工程项目，需要疏通后可参与。李老板立刻准备了100万元现金用于打点。之后，他又接到了骆某电话，称那个老板要买鸡血石，立刻转了87万元给骆某。

9月，项目迟迟未动工，李老板有了疑问。骆某称，“旧城办”和建设局领导在人员调动；10月，骆某说，上海老板准备在临安开分公司，希望能合作。李老板又打给骆某55万元打点费。

10月底，项目还没动静，骆某答复：审批中。其间，还上演了一场“王副局长”突然来到李老板家中，大骂骆某太步步紧逼的戏份，这让李老板觉得骆某一直“尽心尽力”帮着自己。

至此，李老板已先后给了骆某280余万元，但一个小的装修工程都没接到。一日，骆某称，项目要开工了，但李老板没有承包造房项目的资质，需买本资格证，20万。李老板又拿出21万元。

时间一天天过去，项目开工如石沉大海。李老板拨打骆某的电话，却传来了关机的声音。他试着通过短信联系“吴主任”，也没有任何回应。今年12月，李老板来到锦城派出所报警。

原来，一切都是假的。临安警方成功在某商厦内抓获骆某和冒充建设局“王副局长”的钱某。

经查，骆某系临安人，现年45岁，初中学历，无业，而“吴主任”也是他扮演的。目前，该案件正在调查中。（首席记者 鲍亚飞 通讯员 符栩潇 汤英华)

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