原标题：如何让孩子上名校？有一种招数叫“名校集团化”

让孩子上名校，几乎是所有家长的梦想。但怎么把优质教育资源送进每一个孩子的童年，确实是教育部门最为难的问题之一。如果名校像孙悟空一样会分身多好！杭州市西湖区真就这么去尝试了，他们的招数叫：“名校集团化”。

1 名校成为“孵化器”

“名校+”的“1.0模式”，始自求是小学，这是西湖区探索连锁办学的“东风第一枝”。以“名校+新校”的办学模式，求是小学带起了竞舟小学、星洲小学。其后杭州市求是教育集团于2002年成立，成为我国第一个公办基础教育集团。

求是教育集团如今共有学校6所，老师约350名，学生约5800名。其中两所已经实现相对独立管理，并作为新母体输出优质资源在区域内产生辐射效应。

求是的名声越来越响，有人提出：“名校集团化做得这么好，能否去更偏远的农村带带乡村学校？”

顺应需求，2011年西湖区教育局推出“名校+”2.0版——打造城乡紧密型教育共同体，把名校和乡村学校联合在一起。首批组建杭十三中教育集团-周浦中学、学军小学-转塘小学等紧密型教育共同体4个。从育人理念、教育方式到校园文化，名校对乡村学校的浸润式改造是全方位的。

2017年，“名校+”模式再度升级到“3.0”，迈进全域优质新时代。“+新校”“+普校”多型共生、名校联盟带动多校共融，集团下属学校成为了集团化办学的“新母舰”，组建起新的共同体。当年名校孵化的新优质学校，如求是竞舟、嘉绿苑小学等，都陆续从原来的名校母体中独立，开始带领新校。

19年三次升级，“名校+”在西湖之畔成风。“2019年西湖区将开办的10所新学校均已找到领路的名校。”西湖区教育局局长马冬娟说。

2 办一所、优一所、强一所

创办于2001年的嘉绿苑小学，曾是文三教育集团的一个下属校区。2015年，它从集团分离出来，成为一所独立管理的学校；2017年它成为“新母体学校”，接管了三墩北地块的新建学校，开始发挥名校示范引领作用。

从“子体学校”到“独立学校”到“新母体学校”，嘉绿苑小学校长郑祖耀说：“伴随着学校的成长，教师的舞台更大了、积极性更高了，全校师生的自信心更强了。这是学校、教师、学生三方共同成长的历程。”

统计数据显示，目前西湖区实施连锁办学的中小学和幼儿园有25所，涵盖了67个校（园）区，有效拓展了优质教育资源。优质教育覆盖率提高到了95.4％，受益学生达到全区中小学学生数的97％。

对老百姓来说，名校集团化带来的最显著好处，就是孩子就近享受优质义务教育，入学机会更加均等。

根据统计，随着教育质量的普遍提高，西湖区农村薄弱学校的生源流失率大大降低。首批4所受援学校的2012年计划生源中，外出报考民办学校的比例较前一年下降了10%，两年后下降至2.3%。2013年至2016年西湖区义务教育巩固率均为100%，全面实现了“零择校”目标。

名校集团化，还使得外来务工人员子女入学难题有了破解之策。2014年西湖区义务教育段学校在读外来人员随迁子女22766名，符合就读条件的外来务工子女入学率达100%。

“在名校带弱校的过程中，弱势学并非只是‘吸收’的一方，也可以为优势学校发展提供启发性经验。我们更强调薄弱学校在名校的影响下，缩短成长期，找到有自身特色的改良道路。”马冬娟说。

3 平衡“量”与“质”

名校集团化如何可持续发展？西湖区教育局的两件法宝是：培优，整体素质“提”上来；交流，优质资源“动”起来。

——建立健全覆盖全员的校长和教师专业发展培训制度。西湖区以教师工资总额的3%保障教师培训经费，并逐年增加；出台教师培养政策22项；实施“一揽子工程”，关注全体教师发展，整体培养教师队伍。

——出台区域内校长和教师定期流动制度。借力组织调配、名师培养等途径，加大政策引导力度，健全城区骨干教师到农村支教和农村优秀教师到城区挂职制度。以2015年为例，全区交流395人，占义务教育段教师总数的10.2%。同时，规定城区中小学新任校长须有农村学校或相对薄弱学校工作经历。

当然，一所名校不可能无限扩大校区。怎样才能在规模扩展中让名校之“名”不褪色，优质教育资源“可再生”，是名校集团化发展的难点和重点所在。

马冬娟认为，在集团化办学过程中，优质教育资源会经历一个相对“稀释”到重新“浓缩”的过程，这就需要学校组织管理能力和效率的协调提升，找到量与质的最佳平衡点。

作者：陈文燕

(责编：郝孟佳、熊旭)