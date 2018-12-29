原标题：祖国踏上新征程 海归跑好接力棒

参会人员合影 （受访者供图）

近日，欧美同学会在北京召开“学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神座谈会”，来自全国各地的留学归国人员代表齐聚一堂，忆往昔留学峥嵘岁月，看今朝改革壮美风光，共同书写建设祖国的新篇章。

科技创新

投身民族复兴事业

欧美同学会海归创业学院导师、上海长三角科技城执行总裁吴玉华在座谈会上分享了自己与改革开放的故事。

1983年，宝钢集团派出高级管理层赴德国学习，这是改革开放后中国向西方派出的第一个专门学习大型企业管理经验的团队，吴玉华是这个团队中最年轻的成员。“我们抱着特别感恩的心情走出国门，当时，国家要为我们每人每天支付300马克，马克与人民币的汇率比是1︰6，相当于每人每天1800元。国家这样的付出，我们没有理由不好好学习。”吴玉华说。

35年后，吴玉华在今年牵头启动了中国第一个跨省界的科技城——张江长三角科技城，地跨上海、浙江两地，成为长三角高质量一体化的“先行区”和“试验田”。

除此之外，吴玉华还义务担任欧美同学会海归创业学院的创业导师，他动情地说：“我们现在要一代接一代地努力下去，为下一代创造一个更好的平台，让他们踩着我们的肩膀，把留学生的特殊作用在中国发挥好。”

狄增峰是中国科学院上海微系统与信息技术研究所科研部部长，曾在美国学习、工作。座谈会上，他也强调了科技创新的重要性。“改革开放以来，我国在科技创新领域取得了举世瞩目的成就。我们作为留学归国人员中的科技工作者，需要把握机遇，努力实现更多、更重大的科技创新。” 狄增峰说。

人才助力

学成报国参与伟大实践

1978年，欧美同学会副会长、教育部原副部长吴启迪成为改革开放后的中国第一批研究生，在毕业后前往瑞士联邦苏黎世理工学院留学。回国后，吴启迪一直在教育系统工作，她曾分管教育系统改革，对改革开放后国家在教育领域的变化深有体会。吴启迪表示，如今高等教育和职业教育的改革让我国拥有了一批一流学科和高水平学校，也让年轻人获得越来越多的深造机会，给国家建设培养了更多、更优秀的人才。

吴启迪说：“作为一个归国学人，要在把我国建设成为一个现代化强国的过程中作出自己应有的贡献，发挥自己独到的作用。我们要做好工作，推动教育事业的发展。”

蔡剑毕业于美国南加州大学，是北京大学光华管理学院的教授。1997年，抱着“学习世界前沿知识”这一想法，蔡剑去美国留学。他发现，有许多用中国的人才开发的技术，又高价卖回到中国，这让蔡剑感到不服气。于是，在2003年，蔡剑辞职回国，成为北京大学的一名教师。

蔡剑谈到，人才是在未来提高创新实力的根本，要用创新的思维、系统的思维、互联网的思维去建设中国未来的创新系统。“我们共同努力，为国家未来40年的人才体系打一个好的基础，为更好地传递接力棒做好准备工作。”蔡剑说。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君指出，要动员和组织广大留学归国人员积极投身创新实践，保持“敢为人先的锐气”，发扬“得风气之先，开风气之先”的传统，为新时代创造中华民族新的奇迹作出积极贡献。

走向世界

作中外文化交流使者

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺在书面发言中指出，当前，中国特色社会主义进入新时代，改革开放踏上新征程，广大留学人员要继续讲好改革开放的中国故事，帮助世界了解中国，推动中国更好地走向世界，当好中外友好交流的民间使者，向世界展现真实全面的中国，为中国梦的实现营造良好的国际氛围。

“我一路的学习和成长都是国家给予我的。我是改革开放40年的受益者，同时，也在积极推动中国音乐文化走向世界。”欧美同学会副会长、中央音乐学院教授刘月宁在座谈会上感叹道。

1977年，刘月宁成为邓小平特批的第一批入学中央音乐学院附中的学生之一，从河南洛阳考入北京。之前从没上过舞台的她，12岁时便以一曲《映山红》闻名海内外。1978年，她在人民大会堂参加了第一届春节联欢晚会。

如今，刘月宁担任中央音乐学院音乐孔子学院办公室及“中外音乐文化交流与体验”基地主任，助力中国音乐走出国门。2012年，中央音乐学院与丹麦皇家音乐学院合作建立了全球第一所音乐孔子学院，传播和展示中国音乐文化。刘月宁说：“作为一名音乐教师、一名音乐演奏家，我感到责任重大。像我们这样的海归，要做中外文化交流的桥梁，讲好中国故事，把这些故事带到国外的课堂里。”（陈雨兵）

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月29日 第 10 版）

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