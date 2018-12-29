百篇音频教材上线 将“最好听的语文”献给孩子们

原标题：将“最好听的语文”献给孩子们

“无论你是身处新疆还是北京，都可以轻而易举地通过科技手段听到最标准、最优美的课文朗读，这在一定程度上促进了教育公平。”北京师范大学第二附属中学语文教师王翔在评价日前上线的“中小学语文示范诵读库”第二季100篇音频教材时说。

惠及全国亿万师生

“中小学语文示范诵读库”是面向全国中小学生推广标准普通话的有声教材，由中央广播电视总台、教育部、国家语委合作，集结中央广播电视总台100多名优秀播音员、主持人和顶级录音师录制完成。这套“有声语文教材”内容涵盖教育部部编本教材的全部中小学语文课文，首批100篇音频教材今年5月上线，已惠及亿万师生。

在接受本报采访时，清华大学附属中学语文教师林加说：“‘有声语文教材’可以让学生通过语音的形式直观地感受什么是好的朗读，对于提高学生的朗读能力大有裨益。同时这也是对教材维度的扩展，声音维度的加入使课文变得更为立体，能让学生在学习过程中获得更直接的情感渲染。”

顶级制作追求高品质

制作过程中，创作人员对每一个环节都精益求精，反复推敲。

审核委员会委员、教育部教材局巡视员申继亮总结说：“由最高机构组织制作、最权威的专家朗读、用最高的标准和最严格的程序审查，确保了这个工程成果是一个高质量、高水平，惠及面最广的成果。”

为了保证“中小学语文示范诵读库”的权威性，主办方从首批音频教材制作开始，就专门成立了由播音界和语文教育领域权威专家组成的审核专家委员会，对每一个字音都进行严格审听，使之达到国家规范读音及表达标准。

每一位诵读者在录制过程中也都倾注心力，力求录制出“最好听的语文”。参与过音频录制的中央电视台主持人康辉说：“我们跟老师一起来磨每一篇作品，到底怎样的表达才是最准确的表达，才是最能带给人美的艺术享受的表达。我觉得很重要的一个目的，就是让这些孩子从小能够接受到最标准的普通话的熏陶和示范。”

弘扬优秀传统文化

“中小学语文示范诵读库”上线后，全国各地的老师和学生都可以通过声音体会中国语言文化的魅力。

“诵读库的建立让全国各地的孩子都可以充分利用语音资源进行学习，一定程度上解决了教育资源分配不均衡的问题，对普通话的推广也起到了重要的作用。”王翔认为。

“有声语文教材”的意义不仅体现在普通话及标准音的普及和推广上，更可以通过诵读内容传递社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。

林加表示，汉字是中国文化的典型代表，有声教材将汉字转换为声音，能帮助学生在学习课文，特别是学习诗词歌赋等韵文的过程中，体会韵文本身的声韵美，这与课标要求引导学生把握汉字之美的目标是相符合的。（刘少华 刘梦悦 鹿方舟）

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月29日 第 02 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)