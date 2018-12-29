中国校友会2019大学排行榜发布 45所高校排第一

近日，中国校友会网正式发布《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南（校友会版）》。报告显示，在最新2019中国各类型大学排名中，45所高校赢得全国第一；北京大学、清华大学和中国科学院大学居2019中国研究型大学排名前3甲，全国8所研究型大学荣膺2019中国八星级大学美誉，率先晋升中国特色、世界一流大学行列；西北大学、郑州大学和苏州大学名列2019中国应用研究型大学排名前3强。

在最新校友会2019中国大学排名1200强中，北京大学连续12年蝉联中国第一，清华大学第2，中国科学院大学第3，复旦大学第4，中国人民大学和浙江大学并列第5。吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院名列2019中国独立学院排名前3强，武昌首义学院、文华学院和山东英才学院位居2019中国民办大学排名前3甲。

值得关注的是，东莞理工学院、上海工程技术大学和南通大学雄居2019中国应用型大学排名前3强，应用型办学体系建设成效显著，堪称中国特色应用型大学建设的标杆。全国17所双一流高校跌出150强，15所非双一流大学跻身全国百强，昆明理工大学、华南农业大学和燕山大学位列2019中国非双一流大学排名前3甲。北京大学、清华大学校友总财富高达8485亿和7366亿，雄居2019中国最具财富创造力大学排名冠亚军。

自1989年首次实现中国大学分类评价后，2012年，中国校友会网大学研究团队正式提出“校友会中国大学分类体系标准”，依据中国大学的人才培养类型、学术研究水平、辐射区域和办学定位等指标，将中国高校划分为研究型（中国研究型和特色研究型）、应用研究型（区域研究型和区域特色研究型）、应用型和技术型等4种类型，旨在倡导中国高校实施分类发展、实现内涵式发展、提升国际影响力，引导高校科学定位、合理分类、走差异化发展道路，争创中国特色、世界一流大学，增强其服务全球国家地方经济社会发展的能力，完全符合国家“双一流”建设的目标要求。（李依环 罗天林）

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