北航实验学校举办第十三届“蓝天杯”诵读汇

人民网北京12月29日电 （记者 林露）今天，“让我们告诉未来——北航实验学校小学部第十三届‘蓝天杯’诵读汇”在北航体育馆举行。

此次活动旨在致敬改革开放四十周年，以传承北航红色基因为依托，渗透传统文化教学，彰显学生别样风采。海淀区教委主任王方，北京航空航天大学党委副书记李军锋，北京航空航天大学校长助理张广，昌平区政府教育督导室副主任钱正秒，花园路街道办事处党工委书记高毅，海淀区教委相关科室花园路学区、密云区学校等单位领导、教师，北京航空航天大学相关部处负责人以及北航实验学校小学部全体师生、家长代表2000余人参加了活动。

“咚咚咚……”铿锵有力的鼓声拉开了“蓝天杯”诵读汇的帷幕。海淀区教委主任王方作为孩子们的大朋友致辞，王方对北航实验学校小学部多年来传统文化教育课程取得的成果给予充分肯定，称赞北航实验学校小学部老师“对教育执著与坚守，对育人用心与坚持”。

“举行‘蓝天杯’诵读活动，旨在传承中华文脉，让优秀传统文化的种子深深地根植于每一位学生的心中。十三年来，北航实验学校小学部构建了‘从高处立、向宽处行、往实处做’的课程视角，诵读千古美文,弘扬传统文化，以经典为伴，与圣贤同行。”北航实验学校小学部执行校长李兰瑛作了题为《在经典诵读中育人，在文化传承中育心》主题报告。她介绍了北航实验学校小学部十三年来经典诵读课程走过的历程，从传统文化的熏陶、诵读课程的浸润、民族精神的传承，全方位展示了北航实验学校小学部发展传统文化教育，培养学生核心素养，促进学生全面发展的探索和实践。

诵读汇从文化传承开始，结合学生的年龄特点，通过《古诗串烧》《三字经》《千字文》《声律启蒙》、诗词对决、沁园春 组诗等不同内容，彰显出学校多年传统文化教育的鲜明特色。随后，传承北航的红色基因，通过导演寄语、《平语近人》《国旗在我心中》、家长代表诗朗诵《空天报国 敢为人先》等内容，向孩子们传递家国情怀，爱心责任。最后，在小水滴合唱团《好儿好女好江山》的美妙歌声中，传递出对未来的美好期盼。

整场诵读汇内容丰富、形式多样，“汇聚”了老师、同学、大学生、家长等方方面面的力量，每个人都用自己独特的理解诠释了传统文化的魅力。同时，区别于课堂教育、有别于其他德育活动的诵读汇是北航实验学校小学部一次教育理念的传播，一次教育风采成果的展示。

“让我们一如既往走进经典、诵读经典、传承经典，让阅读成为习惯，让书香飘溢校园，为万象更新的春天积蓄能量，阔步向前！”李兰瑛说。北航实验学校小学部今后将进一步完善学校的经典诵读课程体系，探索更加具有北航实验学校小学部特色的、更受学生喜爱的培养模式。全方位培养学生核心素养，引导学生学会做人、学会做事、学会思考、学会创新，走进学生的内心，把更多的关爱、尊重和智慧传递给每个孩子。

据了解，十三年来，北航实验学校小学部“蓝天杯”诵读汇不断创新，始终坚持求真务实，把经典诵读列为校本课程的必修课，形成了一套较完整的校本课程体系。让孩子在传统文化教育的践行中积淀语文素养，通过横向多渠道、纵向多层次的努力，培养和提升学生文化素养、团队意识、交流合作能力等，真正促进人的全面发展。

(责编：马昌、袁勃)