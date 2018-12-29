华南理工大学广州学院校长邱学青与学生代表共话青春与成长

座谈会现场 赵晶/摄

“一直想找个时间和学生们坐下来聊聊，今天实现了，我很高兴!大家可以畅所欲言，谈谈自己的感受与想法。”近日，华南理工大学广州学院校长邱学青，在学校会议室展开主题为“我与校长面对面，我和学校共成长”的学生代表座谈会。

座谈现场，学生代表们围绕理想信念、专业学习、创新创业、科技创新、学生干部工作、勤工助学工作、成长经历、大学生活及未来职业规划等方面畅谈了自己的感悟与体会。

邱学青结合为国家建设与发展做出重大贡献的先进人物，以及自己大学时期的成长经历与感悟，畅谈了个人、集体与国家的关系，他指出，个人的成长与发展离不开强大的国家支持，国家的强大也离不开一代又一代青年学子的拼搏与奋斗。同时，邱雪青勉励同学们在关注个人发展的同时，也要重视集体发展精神，实现个体与集体共赢的良好局面，树立正确的社会主义核心价值观，为国家建设发展贡献力量。

最后，邱学青围绕如何培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人分享了自己的一些看法与建议。“当代大学生最重要的是学会做事做人。做事就是要立志、学本领、做成事。首先要把课程学好，德智体美劳全面发展;做人就是要从自己做起，从小事做起，做好人，做对社会有贡献的人。”

华南理工大学广州学院党委书记张培祥，结合自己多年的学生管理工作经历，分享了自己对于学生工作的思考与看法，他勉励青年学子要把握好自己的学习时光，珍惜好的时代，志存高远，努力拼搏。（李依环 罗天林 石婧雯）

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