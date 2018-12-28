2018年教育年终盘点：20项重点政策推进教育改革发展

2018年9月，党中央召开全国教育大会，这是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下召开的第一次教育大会，谋划了我国教育改革发展的宏伟蓝图，开启了教育现代化建设的新征程，是我国教育发展史上新的里程碑。习近平总书记的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深刻总结了党的十八大以来我国教育事业改革发展取得的显著成就，深入分析了教育工作面临的新形势新任务，科学回答了关系我国教育现代化的重大问题，对当前和今后一个时期教育工作作出了重大部署，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育指明了前进方向、提供了根本遵循。

2018年，中共中央、国务院先后印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，专门就教师队伍建设、学前教育发展做出顶层设计和系统部署，为教育优先发展破解难题、谋篇布局。

教育部也会同相关部门密集出台了一批新政，不断推进教育改革向纵深发展，推动重点领域和关键环节工作取得新突破。以下是我们梳理的20项重点政策。

1. 我国高等教育领域首个教学质量国家标准发布

1月，教育部发布了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，这是向全国、全世界发布的第一个高等教育教学质量国家标准，与全世界重视人才培养质量的发展潮流相一致，对建设中国特色、世界水平的高等教育质量标准体系具有重要的标志性意义。《国标》涵盖了普通高校本科专业目录中全部92个本科专业类，明确了各专业类的内涵、学科基础、人才培养方向等，教育部将推动《国标》的应用，让标准发挥以标促改、以标促建、以标促强的作用。

2. 全面深化新时代教师队伍建设改革

1月，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。这是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，立足新时代作出的重大战略决策，是新中国成立以来党中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件。《意见》将教育和教师工作提到前所未有的政治高度，明确了教师队伍建设的战略意义、指导思想、基本原则和目标任务，对于建设教育强国、决胜全面建成小康社会、夺取中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有十分重要的意义。

3. 加快推进深度贫困地区教育脱贫攻坚

1月，教育部、国务院扶贫办印发了《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案（2018-2020年）》。这是贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的重要举措，将聚焦深度贫困地区教育扶贫，用3年时间打好深度贫困地区教育脱贫攻坚战。《方案》提出，要坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以“三区三州”为重点，以补齐教育短板为突破口，以解决瓶颈制约为方向，推动教育新增资金、新增项目、新增举措向“三区三州”倾斜。力争到2020年，“三区三州”等深度贫困地区教育总体发展水平显著提升，实现建档立卡贫困人口教育基本公共服务全覆盖。

4. 实施教师教育振兴行动计划

2月，教育部等五部门印发《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》。这是当前和今后一段时期加强教师队伍建设、提升教育质量水平的战略性举措，是贯彻落实党中央、国务院全面深化新时代教师队伍建设改革重大决策部署的关键一招。《计划》针对当前教师教育发展不平衡不充分的问题，从师德教育、培养规格层次、教师资源供给、教师教育模式、师范院校作用五个维度，提出五项重点任务，将主要措施明确为十大行动，力求振兴教师教育，从源头上加强教师队伍建设。

5. 促进职业学校校企合作

2月，教育部等6部门联合印发了《职业学校校企合作促进办法》，与2017年底国办印发的《关于深化产教融合的若干意见》共同形成了把产教融合、校企合作引向深入的政策“组合拳”。《办法》突出促进、规范和保障三个关键词，通过明确职业学校校企合作的目标原则、实施主体、合作形式、促进措施和监督检查等，建立起校企合作的基本制度框架，对回应战线和社会多年的呼声，深化产教融合、校企合作，奋力办好新时代职业教育，具有重要意义。

6. 高等学校人工智能创新行动计划开启

4月，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》。

这是贯彻落实党中央国务院关于人工智能发展举措部署，引导高校主动深化改革、加大探索力度，通过创新型人才的培养为我国人工智能发展提供科技和人才支撑，推动我国占据人工智能科技制高点的重要举措。《行动计划》从“优化高校人工智能科技创新体系”“完善人工智能领域人才培养体系”“推动高校人工智能领域科技成果转化与示范应用”三个方面提出18条重点任务和3个细化专栏，为支持高校提升人工智能领域科技创新、人才培养和服务国家需求等能力提供了有力指导。

7. 推动高等学校开展学位授权自主审核工作

4月，国务院学位委员会印发《关于高等学校开展学位授权自主审核工作的意见》，同时下发《国务院学位委员会关于印发学位授权自主审核单位名单的通知》，北京大学、清华大学等20所高校获准开展学位授权自主审核。高校开展学位授权自主审核工作是贯彻落实党的十九大关于“加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展”部署和国务院“放管服”要求的重要举措，将进一步深化学位授权制度改革，促进实现研究生教育内涵式发展。

8. 全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设

4月，国务院办公厅印发了《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》。两类学校是我国教育体系的“神经末梢”，是农村义务教育的重要组成部分。办好两类学校，是实施科教兴国战略、加快教育现代化的重要任务，是实施乡村振兴战略、推进城乡基本公共服务均等化的基本要求，是打赢教育脱贫攻坚战、全面建成小康社会的有力举措。《意见》针对两类学校发展滞后问题，提出了统筹布局规划、改善办学条件、强化师资建设、强化经费保障、提高办学水平五个方面解决措施，目标是到2020年，基本补齐两类学校短板，进一步振兴乡村教育，基本实现县域内城乡义务教育一体化发展，为乡村学生提供公平而有质量的教育。

9. 健全完善高校党建工作体系

5月，教育部党组印发了《关于高校党组织“对标争先”建设计划的实施意见》和《关于高校教师党支部书记“双带头人”培育工程的实施意见》。这是深化落实全国高校思政会精神，加强和改进党对高校的全面领导的重要举措。《“对标争先”实施意见》将新时代党的建设总要求融入高校党组织建设各项工作，提出实施“十百千万”工程，计划以两年为一个周期，面向全国高校培育创建10所党建工作示范高校、100个党建工作标杆院系、1000个党建工作样板支部。《“双带头人”实施意见》是加强高校教师思想政治工作、建设高素质教师队伍的实举措，明确了“双带头人”教师党支部书记的选任标准、选任方式、重点任务、培养教育、示范引领等5方面任务要求。

10. 我国首份国家义务教育质量监测报告发布

7月，教育部基础教育质量监测中心发布《中国义务教育质量监测报告》。此报告基于教育部基础教育质量监测中心自2015年起开展的国家义务教育质量监测第一周期六个学科的监测数据，是我国首份国家义务教育质量监测报告。报告集中展示了10条结论，包括学生人生价值取向积极，对中华优秀传统文化了解情况良好，具有良好的行为规范；学业表现良好，综合应用能力相对薄弱；体质健康状况总体较好，肥胖、近视和睡眠不足问题较为突出等。同时，报告对如何进一步提升义务教育质量提出建议，为改进学校教育教学、完善教育政策提供了依据和参考。

11. 实施师范生公费教育

7月，国务院办公厅转发教育部等部门《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》。这是落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》决策部署的一项改革举措，是吸引优秀人才从教、培养党和人民满意的“四有”好老师的一项关键制度。《办法》确立了师范生公费教育制度，从选拔录取、履约任教、激励措施、条件保障等方面对部属师范大学师范生公费教育政策做了系统全面的规定，自印发施行之日起，标志着我国师范生“免费教育”升级为新时代“公费教育”。

12. 规范校外培训机构发展

针对近年来人民群众反映强烈的一些校外培训机构开展违背教育教学规律和素质教育要求的“应试”培训，增加学生过重课外负担，加重家庭经济负担等问题，今年2月份以来，教育部会同有关部门先后印发了《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》等，推动开展为期1年半的校外培训机构专项治理行动。8月，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，这是推进校外培训机构治理、构建长效管理机制的一个重要文件。《意见》按照依法规范、分类管理、综合施策、协同治理的原则，针对当前校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训、超标培训等突出问题，提出了明确设置标准、依法审批登记、规范培训行为、强化监督管理四项具体措施。

13. 加快“双一流”建设

8月，教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》。《意见》深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在北京大学考察时的重要讲话精神，对当前高校落实“双一流”建设总体方案和实施办法提出具体指导，进一步明确建设高校的责任主体、建设主体、受益主体地位，引导高校深化认识，转变理念，走内涵式发展道路，确保实现建设方案的目标任务。

14. 筹好用好管好教育经费

8月，国务院办公厅印发《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》。《意见》再次明确，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于4%，进一步巩固了教育在现代化建设中的优先发展战略地位。针对教育经费投入使用管理中存在的多渠道筹集体制不健全、一些地方经费使用“重硬件轻软件、重支出轻绩效”、监督管理有待进一步强化等问题，《意见》以调整优化结构为主线，突出抓重点、补短板、强弱项，对教育经费投入、使用、管理提出了完善教育经费投入机制、优化教育经费支出结构、科学管理使用教育经费的三方面要求。

15. 综合防控儿童青少年近视

8月，教育部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。这是贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题重要指示批示精神的重要举措。《方案》明确了家庭、学校、医疗卫生机构、学生、政府相关部门应采取的防控措施，明确了各部门防控近视的职责和任务。《方案》提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。

16. 规范中小学生竞赛活动

近年来，一些社会团体和企事业单位面向中小学生开展了诸多不同层次、不同类型的竞赛活动，有的违反规定擅自组织进行，有的存在严重“应试”倾向，有的与招生入学挂钩，有的名为发展教育实为谋取利益，造成了中小学生过重课外负担，严重影响了中小学校正常教育教学秩序。今年2月，教育部发出《关于规范管理面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的公告》，查处了一批违规竞赛活动。9月，印发了《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，对竞赛的申报、认定、举办和日常监管作出详细规定，强调竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据，在竞赛产生的文件、证书、奖章显著位置，要标注教育部批准文号以及“不作为中小学招生入学依据”等字样。

17. 加快建设高水平本科教育

9月，教育部印发《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》（简称“新时代高教40条”）等文件，实施“六卓越一拔尖”计划2.0。高教大计、本科为本，本科不牢、地动山摇，本科教育在人才培养工作中占据基础地位。“新时代高教40条”坚持“以本为本”，全面推进“四个回归”（回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想），针对高水平本科教育建设的重点难点问题，以实施“六卓越一拔尖”计划2.0为牵引，提出系列创新举措，打出改革“组合拳”，包括加强课程思政建设，促进学生刻苦学习，提高教师教学能力，打造一流本科专业，推进慕课建、用、学、管，深化协同育人机制，加强质量文化建设，强化主体责任等举措。

18. 加强新时代教育系统高层次人才队伍建设

9月，教育部党组印发了《“长江学者奖励计划”管理办法》。这是当前我国高等教育发展进入新的历史阶段，面对新时代新任务新要求，对“长江学者奖励计划”做出的进一步调整完善。《办法》突出政治引领、立德树人、需求导向、依法管理、选用并重，涵盖岗位设置、申报遴选、评审评价、管理使用等各个环节。《办法》提出，将“坚持正确政治方向”作为长江学者人选的首要条件；将立德树人作为长江学者首要职责；聘期结束后不得在项目申报、评审评价中使用称号。

19. 深化师德师风建设

11月，教育部印发《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》。准则聚焦新时代新要求新形势新问题，重点针对主要问题、突出问题进行规范，是对之前教师职业道德规范和“十条红线”、“红七条”等师德底线的继承和发展。准则结合高校、中小学、幼儿园教师队伍不同特点，分别提出坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、爱岗敬业、关爱学生、诚实守信、廉洁自律等方面十条要求，每一条既提出正面倡导，又划定师德底线，也为教师严格自我约束、规范职业行为、加强自我修养提供了基本遵循。配合准则出台，还制定了《关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，修订了《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，建立起违规惩处和责任追究机制。

20. 深化改革规范发展学前教育

11月，中共中央、国务院发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。这是新中国成立以来党中央出台的第一个关于学前教育工作的政策文件，对新时代学前教育深化改革规范发展作出重大决策部署，进一步明确了学前教育改革发展的前进方向和重大举措。《意见》进一步确立学前教育公益普惠的基本方向和发展目标，明确了到2020年的发展目标和到2035年的中长期目标，针对有效破解“入园难”“入园贵”问题，就优化布局与办园结构、拓宽途径扩大资源供给、健全经费投入长效机制、大力加强幼儿园教师队伍建设、完善监管体系、规范发展民办园、提高幼儿园保教质量、加强组织领导等作了具体部署。

(责编：郝孟佳、熊旭)