中国传媒大学“爱岗敬业标兵”表彰暨2019新年音乐会举办

人民网北京12月28日电 （记者 郝孟佳）近日，中国传媒大学“爱岗敬业标兵”表彰暨2019新年音乐会在中传礼堂举行。中国传媒大学党委书记陈文申说，用一场精彩的音乐盛宴去迎接新年的钟声，是学校的特色活动，今年晚会创新性地将“爱岗敬业标兵”表彰活动融入到音乐盛宴中，是在用悦耳的音符为师生心目中那些平凡但确是高尚和伟大的人点赞。

中国传媒大学党委副书记王达品宣读《关于表彰爱岗敬业标兵的决定》，授予播音主持艺术学院卢静、马克思主义学院张付、信息与通信工程学院杨成、外国语言文化学院杨敏、学生工作部（武装部）王京明、图书馆侯新宇、后勤保障处槐世敏、校医院马少刚8名同志“爱岗敬业标兵”荣誉称号。

陈文申书记和廖祥忠校长为标兵们颁奖

陈文申介绍，受表彰的8位标兵中，最短工作年限18年，最长44年，他们干一行爱一行钻一行，把平凡的岗位做成极致，用平凡书写伟大。2018年，学校的面貌发生了巨大变化，完成了领导班子的建设，全面深化管理体制机制改革，艺术类招生改革，“无车化”校园建设；积极推进“四个一批”“五个一工程”建设；游泳馆投入使用，北苑食堂焕然一新等新气象层出不穷，中国传媒大学之所以有今天这般可喜的局面，是因为有一支像这8位同志一样的队伍，让中传充满希望。

据了解，2018年是中国传媒大学敬业主题教育年，本次“爱岗敬业标兵”评选活动是“敬业”主题教育年的一项具体成果。评选启动以来，得到各基层党委（党总支、直属党支部）的积极响应，共推荐56名人选，最终评出8名工作作风良好、乐于奉献的教职工为中国传媒大学“爱岗敬业标兵”。

张付老师始终坚守“课比天大”的原则，除休产假外从教36年从未请假，甚至是摔伤了也要赶来上课。卢静老师对同学如同对待自己的孩子，倾尽情感和心血，不让一个孩子掉队。杨敏老师无视病魔煎熬，全身心地扑在神圣的课堂上，被同学们赞为成长路上的“摆渡人”。杨成老师教学科研管理齐头并进，获得多项省部级奖励，讲授课程年年被学生评价为“全优”。王京明老师从事军训教育工作一干就是33年，在北京高校独一无二，被誉为学校军训的“编年史”。侯新宇老师不怕脏不怕累不怕苦，让“有事找新宇”成为图书馆师生的口头禅。槐世敏同志几十年如一日，起早贪黑兢兢业业地服务在学校食堂管理的岗位上。马少刚院长以强烈的改革创新精神和服务意识，把校医院打造成服务广大师生健康的温馨之家。

表彰现场（杨成老师因病由学生代为出席）

除“爱岗敬业标兵”评选活动外，今年中国传媒大学开展的“敬业”主题教育年活动还包括“敬业大家谈”“爱岗敬业”岗位竞赛、“寻找身边敬业典型”、敬业教育、“一院一品”品牌创建等。各学院也开展了各具特色的“敬业”活动：新闻传播学部官微和电视学院网站，首批推出4位敬业有为的青年敬业教师；马克思主义学院以全院28位思政教师为敬业人物代表，通过学生记者“一对一”进行结对采访，挖掘每位一线教师讲好思政课的敬业闪光点。

(责编：郝孟佳、熊旭)