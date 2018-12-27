原标题：深圳警方通报虐童案：女童父母被采取刑事强制措施

据深圳市公安局宝安分局官方微博消息，12月22日，宝安区西乡街道一女童被殴打视频在网络上传播引发社会舆论关注，宝安分局今天发布警情通报称，经查明，女童父母因子女教育等生活琐事，多次打骂女童。警方依法对二人刑事立案侦查，并采取刑事强制措施。视频的发布人和提供人受到行政处罚。

通报指出，2018年12月22日，宝安区西乡街道一女童被殴打视频在网络上迅速传播，受到社会舆论关注。宝安警方经过提取视频、询问当事人、走访群众等缜密调查取证，并对女童进行了全面体检和心理测试，现查明：女童父母因子女教育等生活琐事，多次打骂女童。鉴于被殴女童无告诉能力，依法对刘某华(34岁，系被殴女童的亲生父亲)、陈某文(33岁，系被殴女童的亲生母亲)刑事立案侦查，并对二人采取刑事强制措施。目前，女童已恢复正常上学。

通报称，12月23日晚，宝安警方将视频的发布人王某礼(男，39岁，系东莞市某机构职员)和提供人钟某云(女，30岁，无业)带回协助调查。经查，二人利用非法获得的刘某华为监管子女状况在家中安装的网络监控摄像头账号及密码的便利，多次登录摄像头偷窥，并下载编辑后发布，其行为违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》，宝安警方依法对该二人作出行政处罚。

宝安警方强调，对侵害未成年人的违法犯罪行为必将严肃打击处理；同时，也提醒广大市民群众，管教子女须有方，举报他人要依法。

(责编：郝孟佳、熊旭)