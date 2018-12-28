原标题：自主命题，首先考的是考官

上周末，史上报名人数最多的全国硕士研究生招生考试开考，不过随着考试结束，相关问题连续曝光。已有5所高校被曝自命题科目试题出现“状况”。

据报道，山东师范大学的自命题科目《外语教学理论基础》，以及青岛理工大学的自命题科目《城乡规划理论综合》，都出现试题错装的情况，发下来的是答案而非试卷。电子科技大学的自命题科目《固体物理》试题内容与考试大纲出现偏差，导致考试未能正常进行。

泄题风波几乎每年考研都会上演，谈不上有多新鲜，不过试题错装这种低级错误，似乎还是第一次。两所大学同时出现“状况”，说明在流程把关上缺少基本的查验程序。另外，电子科技大学考试内容偏离考试大纲，同样是匪夷所思的疏漏。如果出题不按大纲来，那到底依据的是什么？

如山东师范大学的通报所言，以上错误都可谓“严重的责任事故”。虽然几所学校事后都推出了补救的措施，安排统一补考，并报销考试延误的交通差旅费用，但考生徒耗的时间成本以及被折腾的精神成本，都无法挽回。而且像真题泄露，还会直接损害考试公平。

在研究生考试中，除了思想政治、外语等公共科目是全国统一命题外，专业课都是高校自命题，方便其依据自身特色自主招生。而此次连续曝光的问题，全都涉及自命题科目，它们是高校相对自主且弹性较大的地方。从装错试卷到出题不当再到泄题，错误低级，且短时间密集曝光，说明高校对自由裁量权的管理使用过于粗放随意，对研究生考试缺少严肃性。

的确，研究生考试的影响力和涉及面要小很多，它未必有高考那种决定命运的强大功能，但仍然是重要的上升通道，对高校而言，也是挑选学术英才的重要渠道。所以，不是全国统考的自命题科目，照样应该拿出高考的警觉意识，进行全流程把关，堵上各种漏洞，确保考试的公平。

和高考一样，研究生考试也应该树立不容半点失误的红线标准。至少像试题错装这类容易避免的低级疏漏，完全应该将发生的概率降到零。事实上哪怕是题目泄露，考虑到能接触到真题的往往是内部人，通过完善保密环节，提高对泄密者的惩罚，也能够最大限度避免泄题交易。

换个角度来看，手握招生自主权的高校，在研究生考试环节把关不严，伤害的不只是考生利益，还有自身的公信力。考试环节的任何错误，难免都会引起质疑，乌龙背后是否暗藏猫腻，是否存在利益交换，甚至给外界留下研究生招生黑幕重重的不良印象。所以此次密集曝光的研究生考试乱象，对所有高校都是个提醒。保证研究生考试公平，是对考生负责，也是对学校的名誉负责。

(责编：郝孟佳、熊旭)