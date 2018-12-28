原标题：融合教育：传递一种城市气质

特殊儿童与普通儿童彼此融合，相互“熔化”。广州市少年宫供图

花了20年时间，广州市少年宫试图传递一种温度。

这里每周向社会提供2000个公益性免费学位，专门向有视力障碍、心智障碍这样的特殊青少年敞开大门。这里有国内首个特殊儿童和普通儿童组成的融合艺术团，登上过美国、法国、加拿大的舞台。作为“体现广东开放包容与人文关怀精神的载体”，他们从省委书记手里接过了“广东青年五四奖章”。

“我们只是创造一个融合的环境，让这座城市多一些包容”。作为广州市少年宫常务副主任，关小蕾总是蹲下来和孩子讲话。她在意人与人之间的平等和尊重。

30多年前，关小蕾招收了8岁的自闭症男孩阿璞。在少年宫，他学会用画笔表达内心，创作了4000多幅画。后来，阿璞留在少年宫教绘画，用“一条道走到天亮”形容艺术带给他的感受。

1998年，少年宫创办了由11个孩子组成的“特殊儿童美术实验班”，坚持发现每个孩子的闪光点。2006年后，少年宫尝试创造融合接纳的环境，缩短“特殊”和“普通”的距离。

当时，在中国台湾，吴淑美创办了融合教育实验班。每班24名学生，8名各类身心障碍儿童，16名普通儿童。她坚持“人人相互尊重”的融合教育理念，引导接纳彼此差异。

海峡两岸关于融合的探索在2014年交汇。关小蕾记得与吴淑美相遇的场景，“像两束光照见彼此”。这一年，少年宫雨后彩虹融合艺术团成立，特殊生和普通生成为同班同学。

在广州市少年宫融合班，第一课从认识新同学开始。老师不强调“普通”和“特殊”， 只告诉他们，这个世界上的人各有不同，就像有人声音高有人声音低一样。只在特殊生需要帮助时，比如推轮椅，老师会喊一声“小秘书”，普通生立刻出动。

没有要求也没有奖励，老师尊重孩子之间自然而然的相处。比如，班里视力障碍的同学拥有过人的听力，在唱歌时是普通生的“小老师”。而这些普通生，会在下课时牵着他们的手到处走动，让盲童有了许多双眼睛。

经过几年探索，变化开始在这间教室发酵。

当一个心智障碍孩子试图用亲吻表达喜欢时，他的伙伴只是轻轻躲开，告诉他，击掌是更让人舒服的方式。

一个10岁的女孩把融合班里唱歌最好听的伙伴写进了作文里。她写道：“王子安哥哥虽然看不见，但他是平凡世界里的英雄。”

视力障碍的孩子最先听到其他小朋友的咳嗽声，总是第一个表达关心。

当询问他们之间有什么差别时，总会得到“我们都一样”“没什么不同”这样的回答，视力障碍、心智障碍这些特征压根儿不在他们的考虑范围。每一个特殊孩子身边，都有许多“普通”朋友。

广州大学动画系教授周鲒感受过融合班的温度。今年国庆节前，他特意邀请了一位患有自闭症的年轻人来到他的课堂，希望学生找到一种更有责任感的表达。这位教授坚信，在彼此身上找到亮点，才是“开放”的真正意义。

这是广州市少年宫推广的“大学插班生”活动，创造让特殊青年与普通青年融合相处的机会。

“插班生”韦一哲是个胖胖的21岁青年。一进门，他控制不住地大笑，重复着“大家好”3个字，把双手举过头顶挥舞着。周鲒带领班上其他同学，以同样的姿势回应。此前，这位教授已经带领大家提前了解了自闭症。

周鲒邀请韦一哲表演才艺，这个擅长多种乐器的男孩子拨动尤克里里，但忘记事先调音，全程跑调。演奏时间长达5分多钟，快结束时，他大喊一声“错了”，抹了一把头上的汗。但其他人仍旧微笑地看着这个沉浸在音乐中的同学，没有人打断。有个男生甚至打起了瞌睡，猛地醒来，挺起背，不好意思地挠挠头。

接下来的课程里，周鲒要求所有学生进行人物速写训练。其他同学还在观察模特时，这位重度自闭症患者第一个俯下身，操起一支铅笔，迅速进入创作状态。

安静的教室里，只有他兴奋地鼓掌，不时发出叫声和笑声，站起来甩动双手。

“显然他比我们这些美术专业的同学更享受艺术，更懂得表达。”在周鲒的引导下，没人用异样的眼光盯着他看。坐在韦一哲身边的同学只是轻轻拍拍他的手，示意保持安静，然后继续低头创作。

当老师把大家的画作贴在白板上，有个女生惊讶地捂住了嘴，“他太会画了吧”！所有画中，学习过8年美术的韦一哲善抓人物面部特点，独树一帜。

课程结束后，周鲒召集其他同学分享。有人说，“自闭症没那么可怕啊。”还有同学感受到“人与人之间的温度”，平等享受到艺术带来的快乐。

“遇见一次，就是改变的开始。”周鲒希望以这样的方式，让学生碰到特殊人士时，不必慌张躲闪，彼此尊重。

在广州，公办学校不得拒绝自闭症孩子入学。为了给特殊需要的学生提供更多支持，所有老师被要求每学期至少完成2个学分的特殊教育课时。

天河区第一实验小学在一场经典诵读比赛中拔得头筹，班里的特殊生和普通生一同登上舞台。一名随班就读的自闭症孩子遭到普通孩子的家长拒绝时，校长毫不动摇地告诉家长，融合教育有教无类，不认同的人，才需要转学。

20年来，广州少年宫培养的“种子”，激活了这座城市的融合基因，向各个角落输送爱和温暖。在广州市福利彩票公益金的支持下，已向社会提供超过1.3万个免费学位。

在广州最繁华的上下九，视力障碍者在一段不足900米的路途中，共收到5次来自陌生人的询问和帮助。

下班高峰，一位花了半小时才等到出租车的乘客，把这辆车让给了排在他后面的女孩。那是一位肢体障碍者，需靠轮椅出行。

快餐店里，一位自闭症孩子一边吃饭，一边发出叫声，不受控制，他的妈妈坐立不安。在这对母子周围，用餐者专注于眼前的食物，甚至没有人盯着他们看，就像什么都没有发生。

5位肢体障碍者在无人陪伴的情况下，坐地铁从南沙出发游玩广州塔。一路上，他们的轮椅始终畅通无阻。

在融合艺术团一次演出结束后，有位观众流着泪说，当这些孩子不分你我，并肩站在一起时，是广州包容精神最好的证明。（记者 李玥）

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