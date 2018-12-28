原标题：“年度语文差错”是给语言“定期排毒”

自2006年开始，《咬文嚼字》编辑部每年发布年度“十大语文差错”，至2018年，已连续发布了13次。

其近日发布的2018年度“十大语文差错”，很多都是热点事件中出现的一些语文差错。比如，重庆公交车坠江报道中，“口角”的“角”本应读jué，但一些媒体播报中读为jiǎo。对这些人们习以为常甚至弄假成真的语文差错进行纠正，有利于阻止谬种流传，让纠错变得更有价值和意义。

比如，北京大学120周年校庆时，其当时的校长在演讲中将“鸿鹄”的“鹄”读成了hào——这一差错或许并不普遍，且事发时已被舆论指出，不能算《咬文嚼字》之功，但这一语文差错的犯错之人是公众人物，事件又引发了公众热议，所以将这一差错列入年度“十大语文差错”也很有意义。对公众人物来说，尤其应该注意自己的言行，要多学习，要知道自己犯的错可能会误导很多人，造成很坏的影响。

“十大语文差错”还有其他一些常见的差错，比如将“青睐”误为“亲睐”、“捅娄子”误为“捅篓子”、“不知所终”误为“不知所踪”、“争夺冠军”误为“争夺冠亚军”、“反击”误为“反戈一击”，等等。这些差错都具有一定的典型性和广泛性。

对语言进行纠错，《咬文嚼字》有“语林啄木鸟”之美誉。其每年选出的“十大语文差错”往往都能引发社会共鸣，在发布后，相同的差错也会明显减少，这些都体现了这项工作的价值所在。

一方面，我们的母语可以包容并蓄，容下更多生动鲜活的流行语、网络用语，另一方面，也有必要定期给其“排毒”——每年发布“十大语文差错”某种程度上就有这种“排毒”的功效。汉语博大精深，传承了几千年，要能更好传承下去，就需要多一些像《咬文嚼字》这样的“语林啄木鸟”。而且，每个人都应积极参与进来，努力正确使用语言，认真对待并敬畏自己呀呀学语时就开始使用的语言，这样才能净化语言环境，让语言这一社会最重要的交际工具与思维工具更好发挥作用，让母语文明更好传承下去，让社会变得更加美好，让生活变得更加精彩。

(责编：郝孟佳、熊旭)