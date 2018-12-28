中央宣传部教育部共青团中央部署开展“改革先锋进校园”活动

新华社北京12月28日电（记者胡浩、魏梦佳）为深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，深化庆祝改革开放40周年主题宣传教育，中央宣传部、教育部、共青团中央日前联合印发《关于组织开展“改革先锋进校园”活动的通知》，要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，广泛开展“改革先锋进校园”活动。

通知要求，生动宣讲改革开放故事，大力弘扬伟大改革开放精神，充分展示改革开放伟大成就，激励引导广大师生在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以改革开放先锋模范人物为榜样，自觉站在时代潮头、听从时代召唤，把自身的前途命运同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，为决胜全面小康、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献。

12月28日，“改革先锋”孙永才、马善祥、韦昌进、禹国刚、库尔班·尼亚孜、张黎明、叶聪、许海峰、潘建伟等分别走进清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中央财经大学、中央民族大学、北京科技大学、北京体育大学、中国科学院大学。在各高校宣讲现场，“改革先锋”激情洋溢、声情并茂，师生们仔细聆听、认真记录。

这是在“改革先锋进校园”活动中，首批走入大学校园的改革开放先锋榜样。三部门通知要求，充分发挥改革先锋模范人物的示范引领作用，组织“改革先锋”进校园上讲台，结合他们在改革开放中与祖国共命运、与时代同发展、与人民齐奋进的亲身经历，讲好改革开放故事，讲好新时代中国特色社会主义故事，引导全社会致敬先锋、见贤思齐，汇聚改革开放再出发的磅礴伟力，坚定不移将改革开放进行到底。

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