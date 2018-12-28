教育部：打好教育脱贫攻坚战

人民网北京12月27日电（刘婧婷）今天，在教育部新闻发布会上，教育部相关负责人表示，教育部将注重扶贫同扶志、扶智相结合，更好发挥教育扶贫作用，完成好“发展教育脱贫一批”任务，切实阻断贫困代际传递。

教育部新闻发布会现场照片。刘婧婷/摄

据了解，教育部承担了教育行业扶贫、定点联系滇西边境片区、中央单位定点扶贫等任务。教育部发展规划司司长刘昌亚介绍教育部教育脱贫攻坚工作的相关进展，主要体现在六方面，建立健全教育扶贫制度体系；实施一系列教育扶贫重大工程项目；着力推动精准到人的学生资助体系；推动落实教育扶贫倾斜政策；探索定点扶贫路径；履行定点联系滇西边境片区的牵头职责。

刘昌亚坦言今后教育脱贫攻坚工作也面临一些困难，包括越往后越艰巨，深度贫困地区基础和条件更薄弱；教育“慢变量”遇上了城镇化“快车道”，流动人口变化给教育脱贫带来一定难题；如何进一步提升教师水准、提升教育质量；扶贫先“扶志”“扶智，让贫困地区的群众自愿、积极、主动与帮扶人员形成合力，尽快脱贫，减少“返贫”等。

全国唯一的教育精准扶贫示范区在甘肃省。甘肃省教育工委书记、省教育厅厅长王海燕指出，甘肃省实施了“九大精准工程”，助力全省脱贫攻坚，包括义务教育“兜底保障”工程、学前教育“幼有所育”工程、职业教育“技能脱贫”工程、乡村教师“配优提质”工程、民族教育“聚焦优先”工程、招生扶贫“求学圆梦”工程、高等教育“定点帮扶”工程、首次就业“帮助保障”工程、结对帮扶“协作助力”工程。

河北省威县是教育部定点帮扶的两县之一。会上，河北省威县县委副书记王建华介绍了教育扶贫政策在威县落实情况，主要包括健全了资助体系，从学前到高中阶段全覆盖的资助体系全面形成；办学条件实现城乡均衡一体化，全县184所义务教育学校和教学点均达到“20条底线”标准；师资队伍素质全方位提升。

2012年底，中国药科大学开始承担陕西安康市镇坪县的定点扶贫任务。中国药科大学党委书记金能明总结该校推进定点扶贫工作的三大项目，分别是，带动当地致富的“黄连”项目、10亿元中药配方颗粒落户项目和带动旅游的“中药康养项目”。

北京师范大学中国扶贫研究院院长、教授张琦就教育脱贫攻坚工作进行了点评。他认为，教育扶贫通过弥补贫困地区教育短板，以提高贫困人口基本的文化素质，发展职业教育，以提高贫困家庭脱贫致富的内在能力，统筹各类教育均衡发展，阻断贫困的代际传递，并最终实现贫困地区稳定而长久的脱贫。收入脱贫是短期的，通过教育实现贫困地区稳定而长久的脱贫才是最重要的。

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