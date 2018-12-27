促进融合 转变机制 北工大构建“基地+”科研新生态

人民网北京12月27日电 昨日，北京工业大学召开主题为“创新引领 夯实基础 转变机制 促进融合”的科技工作大会，对“十三五”时期学校的科技工作进行总结与展望。

教育部科技司司长雷朝滋等相关部门领导，两院院士、北京工业大学校领导、校学术委员会委员等约800人参会。

国家自然科学基金委监督委主任何鸣鸿为与会嘉宾系统讲解了《科研诚信与学术道德规范》，强调科技创新同时务必更加重视诚信和学术道德建设。第九届校学术委员会委员集体宣读了《恪守学术道德 抵制学术不端行为倡议书》。

北京工业大学党委书记谢辉代表学校表彰了2015年-2018年学校科技工作中做出突出贡献团队和个人，并为2018年获批建设的5个科研基地揭牌。据悉，自2015年至今，北京工业大学科研工作取得了一定成果，尤其2018年获国家奖6项，牵头承担国家级重大项目4项，RV减速器成果也在北京经济技术开发区顺利落地转化等。

会上，北京工业大学校长柳贡慧表示，学校要贯彻落实全国及全市教育大会精神，贯彻落实国家创新驱动发展战略，以“四个中心”为出发点和落脚点，对接全国科技创新中心建设，服务首都高精尖产业发展和京津冀一体化协同发展，明确“促进融合、转变机制、构建‘基地+’科研新生态”的科研工作思路。

北京工业大学副校长聂祚仁在报告中提到，在当前科技呈现“高端、融合”的发展态势下，学校要在未来的科研工作中，坚持问题导向、需求牵引，结合北京构建高精尖经济结构等，依托学校“学部制”改革，进一步促进融合，转变机制。（刘婧婷 郭凯奇）

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