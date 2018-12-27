原标题：知名高校走进中学 为中学生定制“高中生涯规划”

国内外知名高校组团参与，专家、教授以及职场精英坐镇现场，就高中生涯规划为学生和家长答疑释惑。岁末，尽管各学校忙于期末备考，但在省会长沙的雅礼中学、南雅中学和周南梅溪湖中学等学校，一场场“高中生涯规划”主题活动却是相继火爆登场，在一片叫好声中引来了众高校专家、教授和家长的积极参与。

在采访中，记者了解到，面对新高考背景下赋予考生更多的自主选择权，“高中生涯规划”已开始成为各学校贯穿整个高中学业的一大新主题。

火爆现场 58所名高校设点与学生、家长面对面

尽管户外寒意逼人，22日（周六）一大早，位于南雅中学的体育馆却是人头攒动，呈现出火爆场景。该校2018年“走进大学专业，探秘职场世界”高中生涯规划主题活动举行，58所国内外知名高校的120名专家、教授以及职场精英应邀在此设点，其中不乏中国科学院大学、中国科技大学、中国人民大学等名校，这些学校的招生就业专家以及专业领域教授与学生、家长展开面对面交流。

“我们想了解学校的特色专业和今年的录取分数线。”在哈尔滨工业大学咨询点前，吴同学和父亲听取学校专家的详细介绍和讲解后，现场扫码进入学校招生微信平台，然后满意离开。南雅中学副校长黄汉军告诉记者，学校举办的此次高中生涯规划主题活动，让学校高一、高二和高三的学生和家长参与，一改以往的简单咨询模式。活动现场，通过职业意向测试等方式，让同学们强化目标意识。

在雅礼中学，23日举办的2018“高校面对面”高中生涯规划主题活动，推出了高一、高三专场，近60所国内外知名高校的专家、教授走进校园，为学生和家长提供面对面的讲解和咨询。“学校第一次大规模举办高中生涯规划主题活动，效果很好，一改以前单独或零散的‘高校面对面’做法。”雅礼中学教科室副主任朱芳介绍。

在周南梅溪湖中学，“名校面对面”校园开放日活动吸引了来自南开大学等10余所国内知名大学参与，专家和教授向学生、家长面对面支招职业生涯规划，解读高校招生政策。

据了解，在新高考背景下，主题为“名校面对面”的活动自今年6月在我省启动以来，国内不少名高校和湖南知名高中携手，共同开展“名校面对面”的生涯规划主题活动，为高中学子合理规划高中学习及职业生涯“导航”。

中学预热 每周一节生涯规划课帮学生“定位”

“搭建一个高校、中学、学生三方‘面对面’沟通交流的平台，让学生获取高校第一手招生咨询资料，了解大学专业特色，对于激发孩子们学习兴趣，明确学习目标，无疑有莫大的帮助。”组织举办“名校面对面”活动，为高中生涯规划导航，在周南梅溪湖中学校长叶双秋看来，这是为了实现高校、中学、学生三者的无缝对接，不失为学校应对新高考的积极举措。

根据新高考改革，将不再分文理科，高考科目“3+3”。高考的必考科目为语文、数学、外语，计入高考总成绩的高中学业水平考试科目，由考生在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等6个科目中自主选择3科。以此进一步推动高中生选其所爱，考其所长。

“新高考给了学生更多自主权，这意味着，学生从高一起，就要对自己的兴趣，对未来要报考的学校、专业选择和职业规划有更为清晰的目标。可是，大多数高一学生目前还没找到感兴趣的专业，就更别提对未来的职业规划了。”雅礼中学高一年级组长刘陆军表示，传统高考模式下，很多高中生对怎样选择大学、专业有认识误区，仅凭分数或名称选。对学生而言，大多数还没有清晰的自我认识，如何指导学生理性选择选考科目，进而选择专业、职业，于是高中生涯规划课和相关主题活动应运而生。

雅礼中学此次举办的“高校面对面”高中生涯规划主题活动，让学生、家长和高校面对面，全面了解大学招生政策、专业设置、培养目标、新高考科目要求等内容，学生根据自身特质，预匹配大学专业，树立生涯规划意识，提升高中学业规划以及初步人生规划的能力。

记者了解到，面对新高考，类似雅礼中学、南雅中学等学校早已展开生涯规划预热，为高一年级每周开设一节生涯规划必修课，帮助学生探索自我性格、兴趣、能力和价值观等。每学期至少为同学们提供一次心理测评的机会，包括霍兰德职业兴趣测试，艾森克个性测验，学习能力测评等，让同学们对自我有充分的认知和定位。

高校支持 服务了学生和家长也有助招录优质生源

“这样的主题活动很有意义，既服务了学生和家长，又宣传推介了自己的学校，对招录优质生源很有帮助。”在雅礼中学高中生涯规划主题活动现场，北京理工大学对应雅礼中学招生负责人张付军，感受到了学生和家长的热情，他说，新高考背景下，像北京理工大学这样的理工科高校，招生时对考生的物理、化学等科目更看重，如果有这些科目占优势的考生，便可以在生涯规划中瞄准目标。

张付军透露，为适应新高考，北京理工大学在雅礼中学等名校，以“一对一”方式设定招生负责人，并为该学校的高中生涯规划提供咨询和指导，将有志报考北京理工大学的学生或家长拉进学校招生群，保持联络和沟通。

记者了解到，为适应新高考，如今与雅礼中学等知名学校建立了紧密联系的高校越来越多，部分专家、教授受聘担任学校职业生涯规划导师，为学校提供生涯规划指导、咨询等服务，大学与高中的沟通联系不断加强。

在山东大学湖南招生组负责人李海燕看来，新高考为高校提供了更大的自主选拔权，高校也需要走进中学宣传人才培养的目标、理念。参与高中生涯规划主题活动等活动，能有效促进大学与中学有效对接，在人才培养上更好地实现同心协力，同时让学生和家长及时了解大学的专业设置和录取分数线情况，有利学生进一步明确学习目标，激发专业领域的学习兴趣，帮助莘莘学子绘就生命的彩虹。（记者 周和平）

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