原标题：2018年“十大语文差错”公布 为啥这些字词上榜

26日，《咬文嚼字》编辑部公布了“2018十大语文差错”，其中有不少字词十分常见。有网友表示，没想到自己平时习惯用的词语竟然有误，读音也没有读对。

为啥这些“差错”会被选入其中？“十大语文差错”的选择又遵循哪些原则呢？《咬文嚼字》主编黄安靖对记者作出了如下解释。

评选有哪些原则？

几乎每次“十大语文差错”公布后，都有读者好奇评选原则是什么。黄安靖说，主要把握以下三个主要原则。

“第一是典型性。收集语文运用中使用频率高、出错频率高的典型差错。如‘不知所终’误为‘不知所踪’、‘青睐’误为‘亲睐’等等。”黄安靖说。

第二就是要看“新闻性”。《咬文嚼字》会重点关注重大新闻、热点事件报道中出现的差错，以及名人偶像所犯的差错。如“鸿鹄”的“鹄”误读为hào、“寂寂无名”误为“籍籍无名”等等，就出于名人或热点事件。

第三，还要有广泛性，将音、形、义，字、词、句，以及文史百科等各类差错尽可能全覆盖，街头店招、广告、说明，书、报、刊，电视、电影以及网络等也要“全方位扫描”。黄安靖说，如 “惠赠”误用于自己的赠送行为等等，就体现了广泛性要求。

这些“差错”咋选出来的？

有了评选原则，那具体评选过程又是怎演的呢？黄安靖介绍，年度十大语文差错的评选，由五个步骤组成。

首先要做好条目收集。黄安靖透露，有三个途径。

“首先，我们在上海师范大学、华东师范大学设立了两个语言文字运用观测点，用于采集差错材料。本年度，我们从上海师范大学、华东师范大学观测点各采集差错素材100条，共200条。”黄安靖说。

其次，《咬文嚼字》原本就是一本以“纠错”为特色的语文刊物，每天都收到的上百件来稿中大多数是差错素材。黄安靖说，本年度从刊物中采集差错素材300条。11月初还在杂志的官方微博、微信、博客发布条目征集启事，采集到差错素材19条。总共采集到差错素材519条。

收集完素材后，就要进行条目整理工作。《咬文嚼字》编辑部对采集到的条目进行筛选、查证，删除重复的及不成立的，整理出差错初选条目100条。

之后便是专家审核。黄安靖表示，他们成立了专门的专家审核小组。11月底还专门召开专家讨论会议，对初选条目进行逐一审核。通过“投票”方式，形成差错备选条目15条。

“然后把15条差错备选条目发给遍布全国包括大学教授、媒体记者、中小学教师、大中学生、文秘人员在内的100位特定人士，征求他们的意见。”黄安靖表示，编辑部会召开会议，对反馈意见进行审定，最后从15条选出10条，形成定稿。

为啥要发布年度“十大语文差错”？

细数起来，“十大语文差错”的发布已有十多年时间。黄安靖说，从2006年开始，《咬文嚼字》每年发布年度“十大语文差错”，至2018年，已连续发布了13次。

而且，《咬文嚼字》发布年度“十大语文差错”，重点关注热点事件、重大新闻报道以及名人偶像所犯的差错。黄安靖说，如今年的“十大差错”就涉及 “范冰冰逃税”“沙特记者遇害”以及 “世界杯赛事”等热点新闻。

黄安靖解释，《咬文嚼字》发布年度十大“语文差错”的目的，是想以此方式引起社会广泛关注，让语文规范运用问题成为社会的关注焦点，让热爱母语、敬畏母语成为全社会的“集体意识”。

“同时，我们也想以这种方式，开设一个‘社会大课堂’，集中纠正一些‘习以为常’的差错。”黄安靖认为，通过10余年来的努力，这个目的基本达到了，“社会对准确、规范使用语言文字的自觉意识有了很大的提高”。

此外，一个显著结果就是，《咬文嚼字》每年度纠正的差错有明显减少。黄安靖说，比如 “神舟”飞船过去一直有人误为“神州”飞船，自从列入“2006年十大语文差错”后，这一差错就很少见到了。 (记者 上官云)

(责编：郝孟佳、吴亚雄)