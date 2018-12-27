北京体育大学建立“体育养生教学科研实验基地”研发运动康养项目

日前，由北京体育大学、河北省体育产业协会及北京市海淀区太极拳协会联合主办的2018年首届“运动康养处方促进体医融合研讨会”在京举行。全国人大、全国政协等中直机关和北京海淀区政府的有关领导莅临研讨会现场，共同探讨如何促进运动康养处方与中西医的互相融合，深化体育和医疗体制改革的话题。

北京体育大学中国武术学院院长马学智表示，学院将与海淀区太极拳协会紧密合作，积极推动“体育养生教学科研实验基地”落地海淀的各项工作。

北京体育大学教授、体育养生教研室主任胡晓飞指出，针对久坐少动人群的症状、工作和生活模式特点，采取运动处方的健身形式，力求精准的对其实施运动干预，会达到事半功倍的防病健身效果。

海淀太极拳协会会长王雁元提出，要将太极拳纳入运动健康系列，践行“体医融合”国家战略，实现“全民健身，健康中国”战略目标。她表示，未来将重点打造产学研平台，解决好体医结合方法手段问题，构建社会服务网络，解决好体医结合落地依托问题，探索产业模式，解决好体医结合市场培育问题，注重科技引领，解决好体医结合精准服务问题，纳入职业标准，解决好体医结合骨干队伍问题。

此外，王雁元强调，运动康养处方的研发推广不仅仅是体育部门的事情，还需要经济综合部门、互联网和医疗等多部门联合行动、重拳出击，特别需要相关部门在政策上给予大力的支持，以便惠及广大人民群众。

据了解，海淀太极拳协会于今年10月与北京体育大学签订“体育养生教学科研实验基地”合作协议，组建了外聘专家团队，为“运动康养处方”的研发推广储备了人才。（郝梦佳 罗天林）

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