家长别忽视“大便问题”，憋着憋着憋出毛病

网友“优木子”是一位二胎妈妈，参与“升学宝”的微信调查后，第一反应就是决定重视大宝和二宝的“大便问题”。

她家小宝今年上幼儿园大班，从24个月上托班到现在，从没在幼儿园拉过大便，但内裤上偶尔会有一丁点大便痕迹。“如今想想，应该是想拉又憋回去了吧！”这位妈妈猜想。她家大宝今年小学四年级了，但和小宝情况类似，从19个月开始上托班到现在，也从来没在学校拉过大便，就目前情况来看，还没形成便秘。“感觉真得重视，等便秘之后就麻烦了！”

孩子不愿在学校大便，甚至有了便意也不愿意去厕所，默默憋着，会有哪些不良后果？

为了让娃排便正常

老妈每天在家斗智斗勇

网友Wilda给钱报记者留言：“这确实是个问题，女儿在学校里从来不会去拉大便，每次都是憋着，有时憋回家就没有便意了。现在经常好几天才拉一次，最后因为不及时排便导致大便干燥，便秘，肛门还会出血。为了让她排便正常，我每天回家斗智斗勇。哎，让娃拉大便都变成一件大事了！真痛苦！”

钱报记者从杭州一家三甲医院的消化科还了解到这样一桩典型案例：三年前，11岁的晨晨（化名）开始住校生活。住校初期，晨晨不太习惯学校生活，甚至不愿意在学校的厕所大便。时间一久，他养成了个坏习惯，每周只在周末回家的时候才排便一次。就这样，晨晨的生活渐渐被便秘改变了，由于排便不畅、肚子鼓胀，晨晨的胃口很差，体重增长比同龄孩子缓慢，现在13岁的晨晨只有50多斤。因为粪便长期滞留于肠道，产生大量有害气体和毒素，晨晨不仅脸色蜡黄，平时精神也不容易集中。

初三暑假，晨晨妈妈带他到医院检查，结果晨晨被该院消化科医生诊断为功能性便秘。消化科医生说，功能性便秘的发病率非常高，在人群中有5%左右的人会被便秘困扰。但像晨晨这样的小患者来医院就诊的却并不多，多是因为学龄期孩子便秘的情况不受家长重视。

在浙江萧山医院，儿科主任医师沈道江平均每天接诊都会碰到两三例孩子憋便的情况。“这在幼儿园孩子身上比较常见。因为小孩子进入陌生环境容易紧张，再加上刚入学时家长也没有意识，容易出现憋便。”

孩子憋便的情况，不仅会在学校发生，也会在家里发生。

一种情况是家长没注意孩子的排便问题，孩子本身玩心重，经常拖延排便时间，后来想解也解不出。沈医师遇到最久的是整整一周没排便，“那个男孩子读幼儿园大班，小孩子很皮，一回家就急着玩手机、电脑，好几次有便意都忍着不去排便。”沈医师说，“之后他隐约感觉肚子痛，也没有告诉父母。突然有次肚子痛到打滚，家长吓坏了，连忙送来医院，才发现是一周没拉大便。”

还有一种情况，家长要求孩子不要在学校排便。沈医师接诊时就遇到过这样的情况：“女孩的家庭条件好，家长、孩子都很讲究卫生。她的爸妈不放心学校厕所环境，专门叮嘱女儿回家排便。小孩刚读幼儿园小班，陌生环境下容易紧张，在学校里憋着，回家也还是没有便意，一直拖到肚子痛才看医生。”

碰到这种情况，问题还不严重时，用开塞露通一下就行，等症状缓解后，沈医师会提醒父母注意孩子的喝水饮食和排便习惯。但是长此以往，孩子容易形成功能性便秘，消化吸收减弱，导致营养不良、身材消瘦，生长发育也会受到影响。

鼓励孩子在学校多喝水

在陌生环境上厕所

孩子们总在学校憋大便，是不是缺乏相关的生理知识科普？

钱报记者随后又在某小学2个低段班做了后续调查，结果发现：70个孩子里，有憋大便习惯的小朋友共16个，其中被家长科普过憋大便危害的小朋友占95%。

城西某知名幼儿园的家长刘女士向钱报记者报料称，儿子今年念幼儿园大班，却从来不愿意在幼儿园大便。一开始是嫌弃幼儿园卫生间是蹲坑，蹲着解手一会儿就累了；而且地上脏，解大便容易弄脏裤子。孩子很不适应，好几次回家向她吐槽：幼儿园厕所太臭了，宁愿憋大便回家在坐便器上解决。

这位妈妈很着急，在家几次三番和孩子叮嘱了憋大便对身体造成的危害，但孩子依旧不愿在幼儿园解手，她实在无能为力了。看到这么多家长都在为孩子大便的事情头疼，她挺好奇：这种情况到底怎么解决？

首先，要对这件事引起重视，如果出现肚子不舒服或者便秘，要及时就诊。浙江萧山医院儿科主任医师沈道江告诉记者，诊断儿童是否便秘，主要看每周排便次数，“每周排便小于等于2次，大便干结坚硬，粪便粗大或是一粒粒的形状，就是儿童便秘，严重时会导致肛门出血、腹痛。”

其次，养成定时排便习惯，这也是解决孩子憋便的关键。“一定要每天定时监督孩子排便，最好挑家长和孩子都有空的时间段。排便生物钟养成后，肠道定时蠕动产生便意，有了便意要立刻去上厕所，不要让孩子憋着。”此外，还要注意饮食习惯，让孩子在学校也要多喝水，不要养成挑食的习惯，粗纤维和精细蛋白都要吃。

针对孩子精神紧张导致的憋便，沈医师认为需要家长心理上的指导，“鼓励他们大胆一些，多带出去走走，比如带他们出去看电影，孩子想排便的时候，可以让他在陌生环境里独立完成。”

一位班主任则拜托钱报记者转告家长们：“除了老师，我也是一名幼儿家长。作为家长，对这个问题更感同身受。孩子们在校憋大便的原因，一是怕时间不够，二是孩子在学校里精神容易被分散，容易忘记自己要拉大便的事儿。所以家长在带娃时，一定要让娃明白及时排便的重要性；也要告诉孩子，一旦想排便了，即便在课堂上也可以举手示意，老师一定会同意的。”

当然，造成孩子便秘的原因有很多，除了经常憋便外，孩子活动量小，喜欢看电视、玩电脑、缺乏体育锻炼，喜油炸、方便食品，不喜欢蔬菜、粗粮，饮水过少，没有固定的排便时间，有便意时不排便等习惯都会造成便秘。值得注意的是，有些便秘是继发性便秘，由孩子身体疾病引起的。因此一旦有便秘情况来医院确诊是非常必要的。（沈蒙和）

(责编：陈艺娴(实习生)、吴亚雄)