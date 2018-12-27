一年级班主任发现：很多孩子从不在学校拉嗯嗯

宁波的网红班主任@我们1班王悦微，这学期教一年级，最近有一项新发现：班上大部分孩子从来不在学校排便！

真的是这样吗？

本周，钱报记者在杭城部分小学和幼儿园采访发现，这一现象在低年龄段的孩子身上的确比较普遍。随后在钱报教育微信公众号“升学宝”上进行的随机调查，也印证了这一点。

一年级男生肚子疼 去厕所两次就是拉不出

事情的起因是，某天班里有个男生告诉王老师，自己的肚子有点疼。

“要不要去厕所？”王老师问。男生点头，去了厕所。

过了会儿，见他回来了，王老师问：“拉出来了吗？”他摇了摇头，说：“但我是想拉的。”

“有感觉吗？”

他歪头想了想，说：“有点。”

王老师让他再去厕所试试。男生又去了一趟厕所，结果还是没拉出来。

王老师马上给男生妈妈打电话，妈妈说，儿子从幼儿园开始，就从来不在学校大便，一定要回家拉。

此事引起了王老师的重视。她觉得，从学生健康角度出发，大便，很重要。因此，第二天上班队课，她用半节课给学生讲“大便问题”。

“有没有人在学校大便过？”王老师问。底下零星举起了六七只小手。“那，有没有人从来没在学校大便过？”她又问，没想到呼啦举起很多小手。

王老师很好奇：“为什么不在学校大便？”

一个孩子站起来说：“因为我在学校从来没感觉要大便。”

“有没有感觉想拉大便但又忍住了呢？”她接着问。

学生们纷纷点头：“有的！有的！”

“如果你们感觉要拉又忍住，大便在肠道里会慢慢变得很干很硬，因为水分被吸收啦。这样再去拉，肛门就会出血哦。”王老师想了想，又补充说，“肛门就是拉便便的那个地方。”之前那个肚子疼的小孩激动地插嘴：“我就是肛门会流血的！”

于是，王老师建议：“大家平时要多喝水，多吃蔬菜和水果，千万不能憋大便，上课时候想去的话，一定要举手告诉老师。如果长期大便不正常，肠道就会出问题，很危险。”一年级的娃像小鸡啄米似的拼命点头，有些迫不及待地打开水壶喝起水来。

超过九成孩子承认 在学校会憋着不上厕所

这个故事在微信公众号“升学宝”上分享后，引发许多网友的共鸣，认为这是普遍现象。

653位家长参与了调查，仅有8%的家长明确表示，孩子会在学校拉大便；“很少，几乎不拉”和“从来没有”的比例却高达52%和40%。

有74%的家长表示，关注过这个问题，但不知道如何解决。有16%的家长，从来没关注过这个问题。

昨天，钱报记者还在杭州不同城区的3所小学及4所幼儿园，做了入班调查，调查人数超过200人，年龄段在3~8岁。调查中发现，从未在学校拉过大便的小朋友有53人，男女比例约1∶1，其中有憋大便习惯的小朋友，超出90%。

二年级女生甜甜（化名）就是其中之一。她告诉钱报记者，自己从幼儿园小班开始就不愿在学校拉大便：“因为幼儿园的老师很严厉，我在厕所待久了，她会批评我不听话，后来我就不爱在学校拉大便了。”

甜甜在学校憋大便的习惯，爸妈一开始没发现，还是幼儿园中班的老师打电话反馈后，夫妻俩才意识到。“爸爸妈妈跟我科普过好几遍不拉大便的危害，每天放学后都会问我有没有在学校拉大便，但我就是拉不出来。”说到这里，甜甜撇了撇嘴：“我也不知道为什么，爸爸妈妈也着急。”

甚至还有老师向钱报记者报料，个别中高段的孩子也不愿意在学校排便。

前段时间学校组织五年级学生军训，需要在外待上5天。班主任接到了小豪妈妈的电话：“我家小豪从来不在外上公共厕所，一定要回家才拉得出。我怕他憋大便，能麻烦您盯牢他吃好饭，多喝水，定时排便吗？”

班主任觉得很稀奇：不愿在学校上厕所的小朋友，一二年级比较常见，怎么小豪也有这个问题？

小豪妈妈解释说：“不上公共厕所，是一家人共有的习惯。不光是小豪，自己从小也不爱在学校上厕所。我们家还有个二宝，现在才上幼儿园小班，已经有不爱在学校上厕所的苗头了。我是一名医生，比较爱干净，总觉得外面的公共厕所比较脏。我们一家人出去旅游也从不在外拉大便，都是早晨出发前在宾馆解决好，或者晚上回来再去厕所。不过，我很注意引导孩子固定排便时间，所以小豪从小自然而然形成了早上或晚上排便的生物钟，排便习惯是很好的。只是他平常不爱喝水，所以二年级就出现了大便干燥、肛门出血的情况，所以必须每天敦促他多喝水。”

所以，军训那几天，班主任天天盯牢小豪吃饭、喝水，还跟他科普过不拉大便的危害，小家伙总算顺利拉出来了。

这10个不上厕所的原因

你家孩子有吗

话说回来，为啥孩子们不愿意在学校拉大便？老师们大都认为是两个原因导致的，一是习惯的问题，二是胆子小。习惯了在家里的私密空间里大便，在公共厕所比较害羞。但随着年龄增长，这种情况会好转。

不过，钱报记者入班调查听了孩子们的心声之后，却发现事实并不这么简单。造成这一现象的原因不下十种：

1、不爱排队的小朋友。从幼儿园开始，每次上厕所都遇上“满员”，要排队，久而久之就不愿意在学校上厕所。

2、害羞的小朋友。因为学校厕所一般都是蹲坑或半包式蹲坑，和家中如厕环境不同，不愿意上厕所。

3、比较倒霉的小朋友。幼儿园时期被老师排在集体上厕所队伍的最后，因为在排队中途就憋过好几次大便，久而久之就“憋”成习惯了。

4、动作比较慢的小朋友。上厕所需要十多分钟，下课时间根本来不及。

5、有点懒的小朋友，因为学校厕所设计成蹲坑蹲着累，擦屁股也麻烦，就不愿在校大便。

6、有“黑历史”的小朋友。曾经在学校大便后，怎么冲都冲不走，之后就再也不愿在学校大便。

7、贪玩的小朋友。课间10分钟只记得和小伙伴玩耍，有时便意来了，憋一憋肚子又不痛，就不愿意去厕所了。

8、怕黑的小朋友。不敢一个人去学校厕所蹲着拉大便。

9、爱干净的小朋友。嫌厕所味道臭，小便还能憋着气，但是大便时间很长，就干脆不上。

10、胆子小的小朋友，上课时间有便意却不敢举手，结果下课的时候又不想拉了。（沈蒙和）

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