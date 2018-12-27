原标题：“一带一路” 传递爱心

由中国留巴学生联谊会公益小组组织的“中巴友好万里行”活动历时数月。活动主办方邀请了巴基斯坦烈士陵园两位守陵老人赴中国旅行，以宣扬老人事迹，让他们了解中国文化。

2018年5月，“一带一路爱心传递”2018公益活动暨孤儿院捐赠活动在伊斯兰堡启动。当地气温常高达40摄氏度，每一份捐赠物资又都包含有大米、面、油、豆子和白糖。中国公益志愿者都自己动手进行搬运分发。

图为中国留巴学生和中资企业、华侨华人积极参与的为卡拉奇总领事馆牺牲烈士募捐现场。

2018年11月23日，中国驻巴基斯坦卡拉奇总领事馆遭受多名武装分子袭击。两位巴基斯坦警察为保护领事馆安全不幸殉职。随后，在该国的华侨华人和中方工作人员，开始自发组织募捐。

曾在巴基斯坦留学、现留巴工作的马斌也加入其中。

为殉职警卫发起募捐

表达中国朋友的情谊

“今天为殉职的巴基斯坦警察募捐活动刚刚开始，在巴留学生、中资企业员工纷纷转载，积极捐款。叮叮咚咚的微信收款声接连不断，每一声都仿佛是爱的凝聚，如水滴一样从四面八方积聚而来，其中也有驻巴使馆的工作人员、中国驻巴的企业、国内的爱心人士等等。中巴友谊从来都不是空谈，它已经深深地印在中巴人民的心里。”

这是事件发生后不久，留巴学生马斌的一条朋友圈内容。这条消息发出之后，即引起朋友圈内外的广泛关注。

一方有难，八方来援。马斌表示：“我所在中国留巴学生联谊会公益小组在事件发生之后，第一时间开展募捐活动，得到各方积极响应。一位青海网友主动打电话，要求募捐。还有一个湖北的张女士，自身患有白血病，也通过网络表示了爱心。还有个中国留学生为了募捐弄丢了摩托车。当地商人知道后，又向他捐赠了一辆新车。”

出人意料的是，马斌只是一名刚刚毕业的大学生。他曾在巴基斯坦国立语言大学学习阿拉伯语和英语，对巴基斯坦和巴基斯坦文化有着特殊的情愫，现担任中国留巴学生联谊会公益小组负责人。联谊会成立至今已有30多年的历史，自2013年起，马斌开始负责其中公益小组的工作。

用公益行动

架起交流的桥梁

马斌一直坚持在做公益，而这也是中国留巴学生联谊会一直在做的事。

2018年5月29日，由中国驻巴基斯坦大使馆主办、中国留巴学生联谊会协办的“一带一路爱心传递”2018公益活动启动仪式暨孤儿院捐赠活动在伊斯兰堡开幕。中国驻巴基斯坦大使馆参赞李元林为中国留巴学生联谊会公益志愿者团队授旗。据马斌介绍，本次活动主要聚焦“扶危、济困、抚危、助学”等精准扶贫活动。公益团队分别为阿富汗难民营小学、品第地区贫困家庭及在巴非洲贫困学生、孤寡老人及残疾人提供了公益服务。他们还将走访1100多户巴基斯坦的贫困家庭。

加入公益小组后，2017年的“中巴友好万里行”活动，给马斌留下的印象最为深刻。在巴基斯坦的吉尔吉特，有一座中国烈士陵园，两位巴基斯坦老人长期在此看护陵园。于是，马斌和他的团队策划了一次特殊的跨国旅行，让这两位老人去了吉尔吉特、喀什、兰州、徐州、郑州和湖南等地。“这次活动主要有两个目的：一是让人们广为了解两位老人的事迹；二是让两位老人体验一下中国风光。”

马斌表示，像这些的活动，他们在当地还做过许多。“公益于我，已经成为一种习惯，就像巴基斯坦人看见中国人会请他到家里喝奶茶、看到中国学生的车坏了会主动帮着修一样，这些都成了一种习惯。”

努力做好华文教育

让更多人从中受益

华文教育工作，是马斌一直坚持做的另一件事。

2013年起，巴基斯坦就有了第一家华文书院，这让硕士专修阿拉伯语和英语的马斌特别兴奋。“现在巴基斯坦有一些华侨华人，只会说英语，汉语不是很熟练。这让我觉得有必要在其中承担自己应尽的责任，发挥自己的专业特长。”马斌介绍道。

目前，在巴基斯坦的年轻人中，热衷学习中文的也有很多。巴基斯坦普通家庭的学生难以承担昂贵的留学费用，于是学习中文就成了一个性价比很高的好选择。这为巴基斯坦年轻人到中资机构巴基斯坦分公司工作或申请奖学金到中国留学打开了方便之门。据巴基斯坦的有关专家介绍，许多巴基斯坦人到西方国家留学后，会留在当地不回来。结果人才大量流失。反观巴基斯坦人学习中文后，往往可以令巴基斯坦国家经济受益。随着中巴经济交流日趋活跃，华文学校在培养当地人才中发挥着越来越大的作用。

谈起自己的未来规划，马斌无比坚定：“我受益于巴基斯坦教育和巴基斯坦人民，未来我希望留在巴基斯坦，把华文书院做好。”

（本文照片由受访者提供）

(责编：刘婧婷、吴亚雄)