北京丰台二中：办教育的重点在育人

人民网北京12月26日电 今日，以“培养尚品中国人”为主题的北京市丰台第二中学办学实践研讨会在京举办。会议邀请了中国教育学会名誉会长顾明远，原国务院参事室中央文史研究馆馆员、国家教育咨询委员会委员、中国人民大学附属中学联合学校总校校长刘彭芝，中国教育科学研究院研究员、教育学博士储朝晖，北京市委教工委委员、市教委副主任、市教委新闻发言人李奕等专家领导，共同观摩、研讨丰台二中的课堂教学和办学实践。

顾明远表示，目前各个学校都在开展教育改革，积极性都很高，但是最基本的还是要把精力放在课程改革和课堂教学上。办好每一所学校，教好每一个学生，上好每一节课，使学生德智体美劳得到全面发展。

“由于人本身是多样性的，尚品也应是多样性的。办教育要进一步把思路打开，解放思想，培养多样性的尚品人。”储朝晖强调，尚品教育一定要尊重人性，释放学生的天性，对学生的成长发展有清晰的认识，学校要通过教育教学各个环节，为学生提供选择的机会，让学生的天性得到充分发挥。

李奕认为，立德树人是教育的基本目标，也是教育现代化的方向，教育现代化应聚焦在培养什么人、为谁培养人的问题上。就学校教育而言，校长和教师是学生的第一守护人，要有价值选择、价值判断，以及教育和管理机制的加工能力。

据悉，此次活动由丰台区教工委、区教委主办，丰台区教育科学研究院、丰台二中、北京教育音像报刊总社承办。（郝梦佳 罗天林）

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