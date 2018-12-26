多名专家共话高校经济学管理学人才培养

人民网北京12月26日电 日前，“经济学管理学中国学派研究60人论坛”成立大会在中央民族大学召开。多名专家就新时代背景下如何继续实施人才强国战略，培养未来发展需要的经济学管理学人才这一话题，进行了深刻探讨。

中国社会科学院学部委员金碚表示，一个民族有没有创造力，就取决于人才有没有想象力。“高校在人才培养方面，一是要为学生打造系统性的学术知识体系，二是要重视学科交叉与学生创新能力的挖掘，让学生可以从不同渠道获得知识，在系统的专业知识指引下，充分激发学生自主学习的动力。”

“创新的关键在于人才，人才的培养不能盲目照搬西方模式，要理性看待中西方教育的差异。”中央民族大学管理学院教授院长李曦辉认为，目前，实践证明用西方理论解释中国的现实，阐释中国发展中国面临的问题已经是不可行的，中华民族的伟大复兴需要建立具有中国特色的的理论体系，建立有中国气派的“中国学派”，为世界发展贡献中国智慧。

北京师范大学经济与工商管理学院戚聿东提出，数字经济时代，高校应该以实践为导向，对接技术变迁语境下管学科数字化，智能化发展的趋势，建立理论学习与社会实践相结合的良性互动。戚聿东强调，在培养模式上，要在尊重学生个性化诉求的同时，重视学生心智的发展，培养学生的协同创造能力，团队合作能力。

经济管理出版社研究员、社长杨世伟认为，目前，中国处于高速发展时期，技术型管理人才需求缺口较大，应以社会需求为导向，建立合理的学科体系，培养复合型管理人才，让经济学，管理学人才在拥有学科知识的同时，兼具相应的专业技术，才能更好的助力企业的发展，。

“经济发展的关键在于创新，创新的关键在于人才。”中国社会科学院工业经济研究所研究员、产业组织研究室主任刘戒骄表示，虽然目前留学人才回国率高，基数大，但顶尖精英人才回流的却很少。“我们在人才选取，人才吸引方面，还需要做一些改进，要综合多方面评价对人才进行考核，建立完善以市场为导向的百舸争流的人才竞争市场，充分保障人才健康合理的双向流动。”

据了解，“经济学管理学中国学派研究60人论坛”由中国社会科学院金碚学部委员发起、7位专家学者共同发起，是由致力于经济学管理学中国学派研究的专家学者组成的非官方、公益性学术组织。旨在研究中国学术话语体系，弘扬中国经济学管理学思想与理论，为中国的改革开放提供独具中国特色的理论支撑。（郝梦佳 罗天林）

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