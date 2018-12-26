第二届全国中小学生创意大赛 在科学和艺术的融合中激发孩子的创造力

人民网北京12月26日电 （记者 郝孟佳）中央电视台少儿频道季播节目《哎哟，没想到！——第二届全国中小学生创意大赛》今天在中央广播电视总台启动。大赛评委会主席、中国科技馆原馆长李象益说：“我们正从信息时代走向创意时代，需要培养具有社会责任、社会担当，具有创新思维和创新能力的人。”

李象益认为，创造力包含知识技能、创新品质和创新思维三个要素，是孩子们决胜未来的能力。孩子们不仅要学好知识，还要运用逆向思维、跨界思维、融合创新思维、关联思维等思维方式来培养创新思维，从而提高创造力。

本次大赛总导演衷华表示，中国制造正在向中国创造转变，未来的中国需要大量的创新型人才，从小培养孩子的创新思维，提高他们的创造力，变得尤为重要。

据衷华介绍，本次大赛的导师由单一类型导师升级为“科技型 ? 艺术型”两位导师组成的导师团，在“户外创造力挑战赛”阶段，导师团会与孩子们一起来到异地他乡，在近一个月的时间里朝夕相处、吃住同行、形影不离，对孩子们进行全方位指导和耳濡目染的影响，并按照大赛设计，帮助孩子们把抽象、神秘的创造力概念以完成创意任务的形式变得可知可感，重在培养、提升孩子们实际解决问题的能力，打造“行走的创造力课堂”。

大赛借鉴美国耶鲁大学儿童创造力教育理论和国际先进的STEAM教育理论（一种重实践的超学科教育概念，即科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Art）、数学（Mathematics）的首字母，鼓励孩子在多学科的融合中发展和提高，培养孩子的综合素养），在注重孩子艺术修养和科学素养的基础上，聚焦培养孩子们的独创能力、泛观察能力以及思维的发散、聚合能力。

据了解，本次大赛旨在“立德树人，在科学和艺术的融合中激发孩子的创造力，体现少儿频道的社会媒体责任和人文关怀”。大赛分为发现创意少年、展示创意少年、激发创意少年、成就创意少年四个阶段，全程历时大半年（2018年12月至2019年暑期），最终的10期电视节目将于2019年在央视少儿频道播出。

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