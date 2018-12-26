原标题：研究生招生考试应确保万无一失

最近接连发生几起研究生入学考试试题出现差错的事件：山东两所高校考研试题的自命题科目接连出现试题错装；四川一高校考研试题内容出现偏差，校方决定重考；重庆某高校考研试题疑似泄露，校方通报称已成立调查组……

检索媒体的公开报道可知，研究生入学考试虽偶有考试作弊等问题出现，但如最近这般，接连在试题方面出现几起较为严重的事故，确实罕见。研究生入学考试的严肃性、重要性无须赘言，试题出了问题且接连在几所高校发生，就不能简单地当作偶发个案来看待，应当引起有关部门和高校的高度重视，严肃问责、深刻反省。

考研试题出现问题，首先必须启动问责机制。究竟是哪个环节出了问题，到底是哪位或哪些责任人的过失？这些问题必须搞清楚，如果是机制问题，一定要及时修补漏洞，避免再出现类似问题；如果是相关责任人的过失，一定要严肃惩处，以儆效尤。事实上，相关地方和高校也是这样做的。山东两所高校发生试题错装后，山东省教育厅迅速行动，认定这是“严重的责任事故”，并迅速成立调查组展开调查，对相关责任人予以停职处理。同时，敦促两校依据国家有关规定，妥善安排补考各项工作，坚决维护考生合法权益。四川涉事高校则在研究生招生网上发布通知，向考生致歉。重庆涉事高校则迅速成立以校长为组长的调查组，展开调查。

“严查”“道歉”“补考”，上述这些其实都是规定动作，有关教育部门和学校及时做了该做的事情，但仅有这些显然还不够。对于考试过程中可能存在的泄题、考试舞弊等问题，涉嫌违反法律的，要进一步追究相关责任人的法律责任。《中华人民共和国刑法(修正案九)》已经于2015年11月1日施行，新增了4项款在法律规定的国家考试中的考试作弊罪：组织作弊罪、帮助作弊罪、非法出售或者提供试题答案罪以及替考罪，情节严重的，最高可判处七年有期徒刑。这应当成为维护考试严肃性、权威性的利剑。

研究生招生考试属于国家教育考试，考研试题出现问题直接影响考生利益，上述几起事故经媒体曝光后，在舆论场中引发不小波澜。研究生入学考试多年来整体上一直保持安全、平稳运行，似最近这般接连出现几起事故，给相关部门和学校敲响了警钟，而所有相关部门和高校都应从这几起事件中吸取教训，防止类似问题重演，避免研究生入学考试的严肃性、权威性受到损伤。

研究生考试和中高考一样，承担着为国选才、为学校选拔优秀生源的重任，承载着无数学生及其家长的期望。作为组织、监管考试的相关教育部门和各高校，必须把“万无一失”当作工作准则，贯穿到组织命题、试卷印刷、试题保密、考场秩序、阅卷评分等各个环节，控制好每道试题、每个经办人员、每个考场等细节，确保研究生考试在安全轨道上平稳运行，力争做到零故障、零事故，这不是苛求，而是研究生考试的必然要求。

每位考生的努力都不应被辜负。不少学生花费一年甚至更长的时间辛苦备考，付出大量时间和精力，他们最终能否被高校顺利录取是一回事，但如果在考试环节尤其是在试题方面出了问题，对他们而言无疑是一种打击。对此，相关教育部门和学校要高度重视针对学生的心理疏导工作，相关补救措施要迅速跟进，确保考生利益得到切实维护。

研究生考试事关考生学业前途，每一个流程中的相关工作人员都要拿出百分之百的注意力，以绝不在自己所在环节出问题的高度责任心和“钉钉子精神”做好自己分内的工作，确保不出现任何“万一”。

（作者系中国教育报记者）

(责编：刘婧婷、熊旭)