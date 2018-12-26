原标题：“斜杠青年”：创新生力军助推效益增长

南方电网广东中山供电局青年研发的500千伏桂山变电站巡视机器人“大眼萌”

全国“青年岗位能手标兵”、南方电网贵州铜仁供电局青年詹乐贵在技术研发现场

南方电网广东电网公司教育培训评价中心青年研发的输电线路高空巡视VR设备，能帮助新员工对工作环境、操作流程进行全面熟悉和操作训练

2018年南方电网公司青年创新论坛暨“创新发展 青年争先”主题团日活动现场

南方电网广东东莞供电局输电管理所青年研发的激光远程清障装置“激光大炮”

“去年，我们的智能巡检机器人入选纪录片《辉煌中国》，震撼全国，今年我们推出了第二代创新成果，它叫‘阿童木’……”在近日举办的2018年南方电网公司青年创新论坛暨“创新发展 青年争先”主题团日活动上，智能巡检机器人“阿童木”、“激光大炮”、智能头盔、输电线路高空巡视VR等140多个南网青年创新成果集体亮相。这些以南网“斜杠青年”为主力的创新项目，引发各界关注。

“斜杠青年”，正在成为南方电网青年的一种“时尚”。

一边搞生产、做服务，一边研发专利、想新点子；岗位工作做好了还不行，还要开个“青年创客空间”、工作室，争当创新先锋、技术专家。这就是电网版的“斜杠青年”。

以“斜杠青年”为代表的青年员工，正在成为南方电网公司创新的生力军。

近年来，南方电网公司广泛采用青年科技创新、职工创新、合理化建议征集、创建“青年创客空间”等多种形式，鼓励青年员工争当创新领域的“斜杠青年”，积极推动青年创新成果向现实生产力转化。党的十八大以来，南方电网公司累计成立青年创新团队1641个，形成项目产业化数量84个，产生经济效益3.5亿余元，成为公司实施创新驱动、加快建设具有全球竞争力的世界一流企业的重要力量。

15000多位创新达人：“斜杠青年”蔚然成风

每年，有超过200天奔走于作业现场。

十多年间，足迹遍布广东汕尾、广西贵港、湖南鲤鱼江等地。

十多年来，为省内外500多台各类型机组“把脉看病”，为电力企业挽回经济损失上亿元。

这是南方电网广东电网公司电力科学研究院教授级高级工程师刘石对自己的总结。

说到创新，刘石也是一名“斜杠青年”。他的另外两个身份是全国优秀科技工作者、南方电网高级技术专家。

“我从小喜欢理科，一直想要去现场。”刘石说。十多年来，他奔波在各种电力设备检修的现场，见招拆招，解决了无数的棘手问题。

在做好设备检修的基础上，刘石和他的团队大搞科技创新，成果相当可观：获得省部级奖励10余项，主持项目中1项获得南方电网科技进步一等奖，4项获得广东省科技进步二等奖和3项中国电力奖。

对来自南方电网贵州铜仁供电局的青年詹乐贵来说，“斜杠”带来的快感同样很愉悦。在做好本职岗位工作之外，詹乐贵沉醉在各种技术研发中，创新发明成果不胜枚举。

在2018年南方电网公司青年创新论坛上，詹乐贵牵头研发的“变电设备便携巡查探测装置”，受到现场专家和青年的好评。这项成果解决了变电站巡视人员长期以来巡视设备时的一大盲区，对保障供电起到了很大作用。

工作13年来，类似的成果始终伴随着詹乐贵的职业成长。截至目前，他已经斩获国家实用新型专利31项，获得国家、省、市科技进步奖等各类奖项20余项，为企业节约成本2000多万元。今年8月，他又获评“全国青年岗位能手标兵”，“斜杠”之路增加了精彩的一笔。

目前，南方电网公司共有青年近10万人。以“斜杠青年”为代表的创新大军，正在结出丰硕的果实。

党的十八大以来，南方电网公司累计成立青年创新团队1641个，产生了15020名青年创新达人，形成项目产业化数量84个，产生经济效益3.5亿余元。而在南方电网职工技术创新开展的8363个项目、超过3000项技术创新成果中，有相当一部分就是青年的创新成果。

1140个阵地：为“斜杠青年”搭建创新平台

惟改革者进，惟创新者强。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

南方电网公司作为中央企业，历来发挥着创新“国家队”的作用。公司将以创新驱动核心竞争力提升，以创新驱动人才成长，加快建成具有全球竞争力的世界一流企业。

党的十八大以来，南方电网公司大力推进科技创新，科技研发投入累计284.4亿元，实施科技项目5262项，其中承担国家级科技项目31项；专利拥有数达10834件。2018年初，公司主导的“特高压±800千伏直流输电工程”成果获国家科技进步奖特等奖。

人材者，求之则愈出，置之则愈匮。对善于搞创新的“斜杠青年”来说，有创新平台，才能更好地在“斜杠”上添加内容。

近年来，南方电网公司积极创建起“南网工匠”“南网创客”“南网劳模”等创新平台，激发包括青年在内的基层员工创新热情。今年的一项调查显示，南方电网公司近70%的青年认可公司劳模（技术能手）创新工作室、青年创客空间等载体对促进创新创造的作用。

此外，南方电网公司还充分发挥团组织的作用，创建青年创新阵地1140个，采用一系列手段为青年创新提供展示交流平台。

在2018年南方电网公司青年创新论坛上，来自公司各单位的140多项青年创新成果得到展示，近200名青年代表围绕电力技术、智能电网、电力大数据应用、“互联网+”新业态等创新领域进行了深度交流。

过去的几年间，南方电网公司团委还举办“改革创新 青年先行”——青年“微创新”评选展示活动，将青年创新焦点向服务创新、管理创新延伸发展，累计收到下属单位团组织申报的成果600余项。同时，通过主题实践活动、青年科技创新活动、合理化建议征集等形式多样的活动，积极推动青年创新成果的实际应用。

五个优先：给“斜杠青年”更多激励

青年是社会上最富活力、最具创造性的群体，理应走在创新创造前列。

在南方电网，以“斜杠青年”为代表的青年创新群体，在重大创新任务中已经冲锋在前，显现出生力军的担当。

作为南方电网的“中央研究院”，南方电网科学研究院在科技创新中勇担重任。该院青年胡斌江及其团队研发的“大系统仿真建模辅助软件”，使仿真实验从机械式工作迈向智能型创造的快车道。

在广东，南网青年对大数据、人工智能、“互联网+”等新技术、新业态，一直在不懈探索中。南网十大杰出青年、大数据与人工智能博士、南方电网广东电网公司管理创新青年先锋杨晶晶以大数据分析为基石，摸索出企业提质增效、精益管理的有效模式；南方电网深圳供电局青年创造出“临电共享”模式，大大降低了接电成本；南网传媒公司青年联合地方政府建立起经济运行分析大数据平台，助力政府部门对经济运行进行精准研判，其为广东省定制的“制造业大数据指数”受到认可。

而在广西，南方电网广西电网公司青年研发的“可视化保供电系统”，采用“一图两化”操作系统，实现了信息的快速共享，提高了精益保供电的效果。

“青年成长成才，离不开自身努力，也需要鼓励创新的良好外界环境。”南方电网公司相关负责人表示。

今后，对那些在重大创新中表现突出的青年员工和团队，南方电网公司将在激励机制上给予“五个优先”。也就是，优先推荐申报上级更高层次的荣誉、优先推荐参选公司综合荣誉和专业荣誉、优先推荐参选职工代表、优先推荐参加更高层次平台的培训教育和挂职锻炼、优先提拔使用。

此外，南方电网公司还将加强创新保障，持续优化科技创新、职工创新和青年创客项目管理、成果转化，不断提高团队中青年骨干的比例。同时，将用好科技进步、技术改进、大众创新、职工创新等奖励政策，积极探索虚拟股权激励、项目分红、项目跟投等激励方式，切实提升创新效益。（数据来源：南方电网公司）

(责编：郝孟佳、熊旭)