四年级娃自嘲是讨人厌的差生 写的作文引来网友艳羡

原标题：四年级娃自嘲是讨人厌的差生 可他的一篇作文引来网友艳羡

“这样的老师，好吗？”日前，有热心家长给钱报记者发来一篇小学生作文。

在这篇作文里，小作者自称是一个“要长相没长相，要纪律没纪律，要成绩没成绩的一个令人讨厌的差生”，却非常幸运地遇到了一位“大仙”，于是“命运因此改变。”

记者采访发现，原来，所谓“大仙”，正是这个自认为是“差生”的小朋友的班主任。“差生”和“大仙”之间到底发生了什么故事？

《谢谢您，“大仙”》

我是一个要长相没长相，要纪律没纪律，要成绩没成绩的一个令人讨厌的差生。一天到晚不是惹出这样的麻烦就是那样的麻烦。谁都讨厌我，连我自己也讨厌自己。

班主任评语：虽有些习惯不太好，但你很可爱、很诚实。

在过去，跟同学产生矛盾时，不管是有理还是没理，永远都是错的那一方。从而我就变成爱捣乱的捣蛋鬼。

班主任评语：这种苦恼，老师小时候也尝过。

突然有一天，天神下降了一个“大仙”降临在我们班。从此我们班的孩子个个都变得仙灵仙气了。有着特殊名气的我，在仙气的熏陶下，也变得更有活力了。命运也因此而改变。

班主任评语：太好了！你的改变还会越来越好呢！

在我犯错时，您对我吹一口仙气，让我明白事理，分清是非。感受到那份暖暖的仙气渐渐流到我的心田，顺便种下了一颗自信心。当您每次鼓励我的时候，有一股爱的力量正悄悄推动着我前进的步伐。

班主任评语：有了自信，有了爱，生活就充满阳光！

您让我深深体会到享受荣誉的幸福，也让我明白了学习是改变命运的途径。谢谢您，“大仙”！

四年级学生写出心声：谢谢您，“大仙”

这个把班主任比作“大仙”的机灵鬼，是杭州市安吉路实验学校四年级学生亮亮（化名）。而他笔下的“大仙”，正是自己的班主任兼语文老师刘发建。

“这是我本周一课堂布置的一篇随堂作文，要求学生们在40分钟内，以‘感谢你，×××’为主题，写一篇300-500字的作文。”刘老师告诉记者。

在刘老师看来，亮亮是个很有灵气，并能用独特视角去观察生活的男孩。在作文里感谢老师、家长的有许多，亮亮却在作文里写下了自己遇到班主任后的不断成长以及心路历程。虽然字迹不太工整，但整篇作文格式准确，没有错别字，文笔流畅，语言真挚，具有打动人心的力量。

刘老师告诉记者，自己本学期才开始做亮亮的班主任，虽然两人接触只有3个多月，但在他看来，亮亮并不是个“要啥没啥”的学生。“一开始和亮亮打交道时，他的确算调皮的，特别好动，上课容易走神，作业有时也不按时交。但我过了一段时间发现，他不是不听话，只是好奇心和好动性很强，再加上思维非常活跃，不是传统意义上的‘乖’孩子。”

面对这样有灵气的孩子，刘老师一直在思考，如何引导他们发展，而不是在课堂上一味打压。最后得出的结论是：无论是教师还是家长，都要尊重孩子的天性、鼓励孩子，给孩子自信感；教师更要以课堂质量吸引孩子，赤子之心，真诚相待，而不是靠权威和课堂纪律“控制”他们。

钱报教育微信公众号“升学宝”上推送了这个故事后，收到了网友们清一色的艳羡的留言。有的说：遇到好老师是一件非常幸运的事，但愿这样的好老师能再多一些；真想和他们一样成为刘老师的学生；可见遇到一位好老师对孩子来说是件多么重要的事情。

还有网友觉得很有共鸣，因为她也有一个像亮亮一样调皮的女儿，想法天马行空，就是注意力不集中，但是对感兴趣的事专注力非常高。“现在她中班，真的希望读小学以后能遇到像刘老师这样的好老师。”

老师要学会批评，更要不吝表扬

为尊重孩子爱玩的天性，刘老师本学期在班上做了一个大胆的决定：让学生们带着玩具来上学。但大家要遵守3个原则：1、带来的玩具必须要保证安全；2、玩具可以和自己的好朋友一起玩；3、如果要玩同学的玩具，一定要征得同学的同意。

让刘老师没想到的是，亮亮偷偷把一个注射器带来了学校。“注射器事件”一曝光，他紧急在课上开了一堂儿童安全意识教育课——

早自修的时候，亮亮主动走到我面前，自觉地把一个注射器拿出来，放在我批阅作业的桌面上。一双小眼睛瞪得圆溜溜的，小嘴巴紧闭着。我一看那样子，就是做好了迎接批评的准备。

“为什么带这东西来？”“好玩。”“这个东西可以带来吗？”“不能。”“为什么不能？”“因为不安全。”

我请全班同学停止朗读。举起这长长的细细的注射器，同学们一看见这东西，就“哇”地发出惊叹。我语重心长地和大家说：“同学们，刘老师允许鼓励大家带玩具到学校，是为了满足你们快乐的需要。你们快乐了，但是刘老师却要冒很大的风险。如果我们带这样危险的玩具，发生了伤害事故，请问，学校还会允许我们带玩具吗？同学们，我们要爱玩，更要会玩，要玩得安全，玩得文明，才能玩得快乐。”

除了在全班进行安全教育外，刘老师还告诫亮亮，注射器属于危险玩具，不可以带到学校来；但既然带来了，就不要偷偷玩，否则可能会对别的同学造成更大危害。“学生做错了事，老师肯定要批评并引导他改正；但当学生认识到错误并及时改正的时候，老师也要不吝表扬，让学生意识到做正确的事是会被人肯定的。这样学生才有动力，才会不再犯错，一点一点地进步。”刘老师告诉记者。

从一年级开始，亮亮对学习就渐渐失去了积极性、经常不交作业，还经常顶撞老师。但这个学期还没过完，亮亮和以前已判若两人，积极性高了许多，不但肯写作业，还会在周记里反省自己犯下的错误；之前宁愿留堂也不肯订正的错题，现在也愿意当天订正完。

说起亮亮的转变，刘老师很高兴：“我不是什么大仙，也吹不出什么仙气。只是从孩子闪亮的眸子里，看到了他对信任、成长和爱的渴望。”（沈蒙和）

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