原标题：教育最根本的任务是育人

杭州和睦幼儿园的王老师发现，除了不会系鞋带以外，现在孩子的自理能力普遍没有以前好——比如小班的部分孩子还需要喂饭；到了中班，通常要求孩子大、小便后自己擦，但现在有比较多的孩子做不到；中、大班时，要求孩子自己穿衣裤，却发现越来越多的孩子不会，需要老师一对一、手把手教了一遍又一遍。

“在很多年轻家长的观念里，觉得像穿衣吃饭这样的小事不重要，认为这些小事孩子长大之后自然就会了。而且，他们也不希望幼儿园老师将工作的重点放在这些琐事上，而是多教孩子一些儿歌、故事、律动、绘画等，甚至多教一些字。”王老师无奈地说。

在十多年的教学生涯中，王老师发现自理能力对孩子的成长来说是非常重要的。“在班里，自理能力差的孩子，做什么事都要比别的孩子慢半拍。比如午睡起床，其他孩子都已经去吃点心或者游戏了，他们还要等老师一个个帮忙穿衣服；自理能力强的孩子，在课堂上的反应力和活跃度普遍要比自理能力弱的孩子好一些。”

其实，现在很多孩子欠缺生活技能这一课，除了不会系鞋带，还有很多的不会。

杭州九莲小学校长蒋晓举了几个例子。

开学初分橘子，一年级的有些孩子不会剥皮，等一个橘子剥好了，橘子的果肉烂糟糟的，根本没法吃了。

讲台上铅笔一大把，只要是没贴名字的都找不到主人。

有时看见衣服明明是某个孩子穿的，一运动脱了以后就不知道了，老师在讲台上大声询问，就是没反应，原来衣服是大人给穿上的。

吃饭时桌子上一塌糊涂，不要吃的直接丢在桌子上。

一放学，孩子还没离开队伍，这书包早被大人扛肩上了。

蒋校长说，她在和家长的沟通中，家长也时常会说：“这种小事在家里一般都是我们给他弄好的。”她感慨道：“这样的事很小，但孩子的成长，就是在这样的一件又一件小事的积累中能干起来的。”现在都是家长包办，孩子怎么有机会变得能干呢？

她认为，孩子是一个完整的人，我们不能人为地将孩子割裂开来进行教育。无论是老师还是家长，不能孤立地去强化孩子某一方面的能力，而忽略或弱化了其他方面。“教育最根本的任务是育人。”

(责编：郝孟佳、熊旭)