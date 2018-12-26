原标题：想考电竞解说专业，光会玩游戏可不行

浙江传媒学院播音主持专业大二学生Rein在解说比赛。

今年，IG夺冠和王思聪微博抽奖曾把电竞热度推上前所未有的高潮。与此同时，亚洲奥林匹克理事会宣布把电子竞技加入2018雅加达亚运会与2022年杭州亚运会。电子竞技这一曾被人视作“不务正业”的项目正逐步迈向正规化与专业化。

蓬勃发展的电竞产业也催生出了很多新的专业。刚刚拉开帷幕的2019年艺考，播音主持专业的学生现在有了一个前景光明的全新方向：电竞解说。

2017年，是中国传媒大学南广学院首开电竞学院，2018年，上海体育学院开出了播音与主持艺术专业(电竞解说方向)，首届招收了21个学生。虽然是新开的专业，却一下吸引了数百名学生报考。2019年的播音主持专业浙江省统考已经结束，许多艺考生正在准备下一阶段的校考报名了，电竞解说专业成了香饽饽。那么电竞解说这个专业前景如何呢？课程是玩游戏吗？什么样的学生适合报考？

昨天，浙江传媒学院播音主持专业大二学生、正在上海体育学院体育解说班做交换生的Rein来现身说法。

跟着爸爸哥哥玩游戏

玩成了职业解说

作为浙江传媒学院播音主持专业大二学生，Rein已经是电竞行业内有名的人气解说了，她是某飞车游戏最顶级赛事S联赛的职业解说。从5月份开赛到现在，Rein每周都要解说2~3场比赛。

作为一个美女，Rein在电竞职业圈里是不可多得的，因为周围从选手到解说几乎全是男性。“我从小跟着爸爸和哥哥玩游戏，是被他们带出来的。”Rein笑道，“什么类型的游戏都很喜欢玩。”

而这款飞车游戏，Rein可以说是骨灰级玩家了，从2008年出PC端端游的时候她就玩过，那时候，她才小学四年级。在那之前，她还玩过卡丁车游戏。一般的家长一定会为四年级的小女孩天天玩游戏而烦恼，但Rein在“不务正业”的爸爸的熏陶下，玩成了职业电竞解说。

“其实我告诉他们要当电竞主播的时候，父母还是意外的。”Rein说，“但后来他们都很支持我了。”

因为有这样一个游戏家庭氛围，Rein在成为职业解说以前，就被某视频网站选拔到训练营参加解说培训。“当时从全国的候选者中筛选出了10多个。面试的时候，考官要考察我们的表达能力，对游戏的理解，但最重要的是看我们是不是真的热爱电竞，因为，有不少人只是为了赚钱才来应聘的。”

“我的理想是要给电竞行业正名。”Rein说，“现在还是有很多人对电竞和游戏持有偏见，我想让大家了解，其实这一行有很多力量，电竞中的拼搏精神是值得被肯定的。”

全新的电竞解说专业

还没完整的体系

Rein目前正在上海体育学院体育解说班里做交换生。作为大二学生，她还要在这里学习播音主持和体育解说相关的专业基础课。“其实在大学前两年，还是基础课更重要。”Rein告诉记者，“并不是在学玩游戏。”

而体育解说和电竞解说方向的学生，在播音主持相关课程以外，还要学习体育运动的技战术分析、解说的技巧等课程。学校定期会邀请一些职业解说来和学生交流。

“但总的来说，这是个全新的专业，不像传统的专业那样已经有一整套完整的体系，很多课程还是在探索中的。”

怎样才能解说好一场电竞比赛呢？

“语言流畅，跟着画面走，要能让观众感受到，这是基本的要求。锦上添花的是你对游戏的深入理解。”Rein告诉记者，相对于传统的体育解说，电竞解说的受众更年轻，趣味性要更高，“我在生活里就是很幽默的人，在解说的时候也会随时丢梗。除此以外还要充分了解游戏，对比赛技巧进行分析。”例如Rein解说的飞车游戏，她不仅对每个参赛选手了如指掌，生活中就和他们混得很熟，对于何时何地可以超车，如何弹射、扫尾等赛车技巧如数家珍。

相对于传统的体育解说，电竞游戏的更迭速度比较快。《王者荣耀》、《绝地求生》这些游戏，火爆过后人气都有回落，“所以做游戏解说很可能不会一直专注在一款游戏上。”Rein说，“但是解说是相通的，我们要找到那个基础的技巧。”

“其实电竞解说的收入不仅来自解说费，这只是一部分。”Rein告诉记者，“就像主持人和艺人一样，知名的电竞解说有很大一部分广告代言的收入。”

收入高，当然压力也会很大。例如一场飞车游戏S联赛，解说要连续工作5~6小时，每周2~3场。

在今年2月上海体育学院的艺考中，知名电竞选手、前《魔兽争霸3》职业选手Sky成为了考官，面试了数百个00后。

“考生要吸引考官的注意力，最好是先明确自己的解说风格。“Sky说，“比如你是技术类，那么你的专业度可能需要更高，对于术语和技巧要非常了解；你是偏娱乐类，那么需要你擅长于接住各种各样的梗，临场应变迅速，可以带动气氛；你是颜值类，长得特别好看，跟得上节奏，能把意思表达清楚，也是可以的。电竞解说，它其实就是半个导演，你要把场上发生的事儿，配合画面，生动地说出来。好的故事，是有起伏的，解说也是同样的道理。一场游戏必定也是有起伏的，怎么能让看的人觉得更有趣，觉得参与度更高，是你的职责。”（郑琳）

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