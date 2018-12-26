原标题：山西师大考研试卷雷同系严重责任事故

今天上午，山西师范大学在其官方网站发布消息表示，2019年全国硕士研究生招生考试期间，该校发生“中国历史基础”考题与2018年考题大面积雷同事件为严重责任事故，目前已妥善安排补考各项工作，并对相关责任人作停职处理。

据相关报道，12月24日，有网友称，山西师范大学2019年全国硕士研究生招生考试的中国史考卷和去年雷同，校方通知考生26日重考。公告称，接到反映后，山西师范大学立即成立以校党委书记、校长为双组长的调查组，开展调查。经查，考生反映的情况属实。

山西师范大学表示，事件发生后，为维护考生合法权益，维护考试公平公正，学校当即启动应急事项处理预案，成立应急工作小组，并于12月23日通知所有报考中国史专业的考生于12月26日下午14:30～17:30在校参加补考。考生本科目成绩将以补考成绩为准，考生参加补考产生的交通、食宿费用由学校承担。

该公告称，学校已启动事故调查问责程序。该事件是一次严重的责任事故，已对相关责任人作出停职处理，下一步将根据调查结果依规依纪严肃处理。

上述公告中，山西师范大学表示：“我校诚恳向考生和社会致歉，对新闻媒体和社会的关切表示感谢。我们将尽最大努力做好后续工作。”(记者 胡志中)

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