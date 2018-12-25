北京市密云区：构建“以学定教”的学前教育课程体系

人民网北京12月25日电 近日，北京市密云区课程建设推进研讨会在京成功举办。研讨会以“助力儿童的主动学习与发展”为主题，邀请了北京市密云区教育委员会教工委书记张文亮、首都师范大学学前教育学院院长王建平、北京教育科学研究院早期教育研究所所长苏婧等嘉宾，共同探讨自然化、游戏化、生活化的主题课程建设。

开幕式领导嘉宾合影

张文亮在致辞中表示，北京市密云区教育委员会及教师研修学院等多方，将积极推进素质教育改革的进程，采用行政教研联动方式，以课程建设为载体，将《快乐与发展》课程与密云区区域特点和人文特点有机结合。同时，张文亮强调，教师在教学实践与课程改革中，必须认识到教师是儿童学习与发展的助推器，而非领跑员。要确立以游戏为基本活动、以学定教的教学方式，构建真正适合学前教育的课程体系，助力幼儿主动学习与发展。

学前教育工作者入园参观

除此之外，研讨会还设置了五个分论坛，分别围绕绘本与戏剧游戏课程、科学与探究主题活动课程、传统文化与课程、艺术与创造课程、幼儿园课程下的观察与评价等五大议题展开分享与讨论。

台湾清华大学幼儿教育系副教授孙良诚，从儿童的观察与评价方面进行探讨，他认为，观察评价的目的与功能，是为了了解儿童的特质、在不同领域的发展情况、行为表现的意义，以及教师实施教学及照顾的成效，进而发展更佳的幼儿教保计划，同时帮助教保人员省思，调整对儿童的价值观，以及与幼儿互动的能力。对此，孙良诚提出了自然观察与实验室观察、结构观察与非结构观察、参与观察与非参与观察、直接观察与间接观察等多种观察方法。

幼儿园课程展示

台湾艺术大学戏剧系教授张晓华，以《菲菲生氣了》绘本戏剧教学为例，通过课程约定与暖身活动、界定问题、发展问题、解决问题、复习这五个阶段，讲解了如何进行教育戏剧的教学。他表示，“教育戏剧”基本上是由是任课老师在课堂内所灵活运用的一种戏剧教学与教学方法。它不拘泥于任何形式、时间与空间、也不限制人数的多寡，主要在运用戏剧与剧场的要素与技巧于教室内，作课程的教学。

幼儿园课程展示

关于密云区学前教育发展情况，张秀红提出，要进一步推动密云区幼教课程建设的步伐，有效提升密云区干部教师观察评析儿童的能力，才能够有效地助推儿童的学习与发展，实施科学的保教工作。

在课堂展示环节中，参加研讨会的的学前教育工作者进入各个幼儿园进行观摩，在园内老师的带领下，参观了班级主题活动及区角环境等，与孩子们亲切互动，老师们也结合园所实践案例进行了经验进享。

幼儿园课程展示

本次研讨会以研促学，以交流促分享，不仅彰显了密云区学前教育课程建设及课程改革的成果和特色，同时有效提高了教师驾驭课程的能力，对未来的学前教育课程建设与改革产生了积极的影响。据悉，此次会议由北京市密云区教育委员会联合首都师范大学学前教育学院主办，由北京市密云区教师研修学院承办，人民幼禾教育科技有限公司协办。（李依环 罗天林）

(责编：刘婧婷、熊旭)