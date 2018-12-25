义务教育统编三科教材西部巡讲第二站走进云南怒江

启动仪式现场（熊文智/摄）

人民网北京12月25日电（李依环）近日，由教育部教材局主办的义务教育统编三科教材西部巡讲活动在云南省怒江傈僳族自治州举行。本次活动是今年教育部西部巡讲活动的第二站，为期两天，统编三科教材主编、教育专家及一线教师、教研员等700余人参加活动。

“此次活动是教育部推进‘三区三州’深度贫困地区加快教育事业发展，补齐教育短板，助力打赢深度贫困脱贫攻坚战的重要举措。”教育部教材局副局长刘宏杰表示，开展西部巡讲活动，主要考虑西部少数民族地区教育基础薄弱，迫切需要建立教材主编、课文作家和全国名师与当地教师面对面培训、沟通的“直通车”机制，帮助他们更快更好的把握统编新教材的教学特点。

“统编三科教材的建设是打牢学生中国底色的重要举措，此次西部巡讲活动来到怒江无异是场‘及时雨’。”云南省教育厅副厅长赵德荣认为，云南的基础教育正处在十分重要的转折点，要实现普及向优质的转变，其中“立德树人”是根本任务，要落实在各个学科上。

云南省怒江州人民政府副州长王仕平表示，此次教育部组织的统编教材西部巡讲活动，将对怒江州广大教师准确理解和把握统编三科教材，提升教研能力和水平，提高教育教学质量，助力怒江打赢深度贫困脱贫攻坚战具有十分重要的意义。

人民教育出版社副社长王志刚指出，举办西部教材巡讲活动等系列公益活动，一方面旨在帮助这里的广大教师更深入地理解新教材、使用好新教材，另一方面也希望真正建立起长效机制，切实帮助这些地区的教师队伍成长、教学资源建设、教育理念更新。

北京市第五中学语文特级教师武琼谈到，统编教材的使用，不仅体现在教材内容的改变，更重要的是教育理念的更新。对于老师而言，首先要在教书的过程中注重育人，要读懂学生，顺势而导、以学定教。二是要传授学生获取知识的方法和能力。

“这次的活动让自己能更好地理解和把握统编三科教材，并给自己的教学理念带来一些思考，特别是在如何调动学生的学习兴趣和主动性上很有启发，仅从课本本身研究还有局限性，要根据孩子的心理和实际需求对教材进行取舍。”来自云南省怒江州兰坪县营盘中学的教师李海源分享体会时说。

据悉，启动仪式上还举行了统编三科教材“名师工作室”授牌仪式，来自北京、西安、浙江等地的5位一线教学名师与怒江州青年骨干教师组成了结对帮扶。此外，统编教材《道德与法治》主编、中国政法大学教授王敬波作《怎样给中小学生讲好法治课》主题报告，中国人民大学教授孟宪实作《中国历史教学与文化自信建设》专题讲座，著名作家、云南省作家协会儿童文学委员会副主任吴然作了“浅谈语文教学与文学”主旨演讲。据介绍，吴然的作品《大青树下的小学》被收录在统编语文三年级上册中。

2017年9月，统编教材义务教育道德与法治、历史和语文三科教材陆续在全国推广使用，2019年将实现全面覆盖。有关负责人介绍，此次活动中，作为义务教育统编三科教材出版单位的人民教育出版社，还在怒江州设立了实验基地，同时捐赠智慧校园教学平台，开通了教师网络培训平台。未来，教育部将继续开展统编三科教材西部巡讲活动，继续深入到“三区三州”其他地区，切实为一线教师提供优质的教学培训，解决他们在实际教学中的困难。

(责编：李依环、熊旭)