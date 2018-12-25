教育部：3-5年基本普及全国中小学影视教育

人民网北京12月25日电（李依环 罗天林）据教育部网站消息，为充分发挥优秀影片在促进中小学生德智体美劳全面发展中的重要作用，近日，教育部、中央宣传部联合印发《关于加强中小学影视教育的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。

《指导意见》提出，力争用3—5年时间，全国中小学影视教育基本普及，形式多样、资源丰富、常态开展的中小学影视教育工作机制基本建立，中小学生影视教育活动时间得到切实落实，适合中小学生观看的优秀影片得到充分保障，学校、青少年校外活动场所和社会观影资源得到有效利用，形成中小学影视教育的浓厚氛围。

《指导意见》强调，各地教育行政部门和宣传部门要在当地党委、政府的统一领导下，建立中小学影视教育工作协调机制，统筹推进中小学影视教育工作。要坚持公益性原则、进一步增强阵地意识、加强中小学影视教育目标考核和效果评价、加强督促检查、积极探索中小学影视教育工作有效模式。宣传部门要积极实施中小学生观影普惠计划，推动当地影片放映机构创造条件为城市中小学生开设电影专场，精心组织观影活动。

《指导意见》要求，中小学校要积极开展校园影视教育活动，营造浓厚校园影视文化氛围，让中小学生在看电影、评电影、拍电影、演电影中收获体会和成长。引导学生正确看待影视从业人员，不盲目追星。有条件的中小学校，可依托现有礼堂、阶梯教室等改扩建放映场地，利用原有电教设施或购置专门放映设备，为学生观影提供良好环境。

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