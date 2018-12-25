华中科大：320项事务“一次办好”

“过去签订一份三方协议得盖4个章，在保卫处、学院、派出所等多个部门之间来回跑。”近日，华中科技大学机械科学与工程学院2015级学生丰星星告诉记者，自学校推行“一站式服务”以来，只需填一张表、盖一个章，5分钟内就能解决所有问题。

以往，一些高校存在审批事项不集中、师生办事来回跑的问题，以及“门难进、脸难看、事难办”的现象。如何提升管理服务水平，让广大师生拥有更多的获得感？近年来，华中科大通过推进“放管服”改革，统筹全校公共服务资源，建立网上办事大厅及线下师生服务中心，让师生少跑路，事情能“一次办好”。

华中科大师生服务中心负责人朱鲁斌介绍，中心已经有25个单位提供131项线上服务，18个单位设立28个服务窗口，9个单位提供17台自助服务设备，同时引进了五大类30多项社会服务，涉及火车票取票、天然气圈存、武汉通充值等方面，并出台配套措施确保320项师生事务都可“一次办好”。截至目前共办理事项逾16万件次，服务满意度始终保持在99.5%以上。

华中科大以工作流程设计与再造为抓手，先后梳理优化各类流程近百项，极大地提高了一次办结率与师生满意度。如网上报账，通过财务处、网信办等多部门协同，解决了长期困扰师生的缴费难、报账难问题；一张表工程，整合全校34个职能部门的力量，化解了数据分散、不准确、反复填表等难题；2244报修平台，提供“事事有回应”的全年无休服务。

“在优化服务的过程中，学校既做加法持续梳理管理服务事项，也做减法实现多部门联审以缩短办事流程，使师生能够享受到更便捷的服务，我们工作人员的负担也因此大大减轻，办事积极性大幅提升。”学校研究生院有关负责人甘晓燕告诉记者。

“从分散式服务到集中式服务，从线下服务到线上线下一体服务，从单一的校内服务到‘学校+社会’的综合服务，我们将继续加强育人能力、创新能力和治理能力建设，努力构建一流的高校服务师生模式，做好新时代服务师生的答卷。”华中科技大学校长李元元说。（程墨 毛军刚 万霞）

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