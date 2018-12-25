别让失眠成大学生健康隐患

在许多人的印象中，大学生和失眠并不搭界。大学生的学业压力并不大，轻轻松松就能毕业。大学生也没有工作压力和家庭负担，不用操心那么多事情，睡眠质量肯定会很好。然而，“大学生失眠”犹如一面镜子，折射出大学生的生活状态并非我们想象的那么简单。

出人意料的“大学生失眠”，显然和不健康的生活方式密不可分。不少大学生热衷熬夜，并经常用“夜猫子”来自嘲和自矜。一些大学生患上了“拖延症”，明明可以高效率完成的学业，非要拖到夜深人静的时候，给自己营造一种“读书很辛苦，自己很努力”的幻觉。一些大学生喜欢刷手机、看剧，时间在不知不觉中流失，等到发现学业任务还没有完成时，就不得不用压缩睡眠的方式来“还债”。失范行为也是一个环环相扣的连续谱，大学生失眠看似一个小问题，实际上可能损伤大学生的身心健康。

在本科教育越来越被重视的当下，不少大学都在给学生合理“增负”。在愈加注重师生互动和自主学习的背景下，指望“混文凭”的想法在一些大学里很难成为现实。既然“教育是最好的投资”，读书就不应该是一件轻松的事情；只有经历痛苦的破茧成蝶，大学生才能在就业市场中更具有竞争力。只要合理安排时间、提高学习效率，即使学业负担加重，大学生也不一定要成为“夜猫子”。

“95后”大学生拥有父辈无法比拟的生活环境与成长条件，也面临着前所未有的激烈竞争。为了过上更好的生活，为了“争上游”，他们身不由己地被裹挟进形形色色的竞赛场。竞争心炽盛、欲望膨胀，害怕失败与挫折，不愿意成为他人眼中的无能者与失败者，让一些大学生承受着巨大压力。

市场以及风险社会的不确定性、千姿百态的社会流动带来的机遇和压力，让许多人都存在着一种“身份的焦虑”——每个人获取成功的可能性比以往任何时候都要大，从而导致人们对生活的期待越来越高，身份焦虑愈演愈烈。

“大学生失眠”除了不规律的作息以外，也隐伏着一些人的痛点与泪点。长期以来，过于重视物质生活和知识学习，却忽视精神世界的发育和建设，让少数大学生成为疾病的“手下败将”。少数失眠的大学生承受着抑郁症等精神疾病带来的伤害与痛苦，他们不仅需要接受专业的治疗，也需要更多的关爱与温暖。

面对“大学生失眠”，不能进行蜻蜓点水的“浅阅读”，更不能生硬、冰冷地对大学生进行污名化。大学生只有进行清醒的自我调适，懂得自律与自制，失眠问题才会迎刃而解。不让失眠成为大学生身心健康的潜在威胁，也需要学校在寝室文化建设、健康生活方式培育和心理健康工作等方面有所作为。

(责编：郭凯奇(实习生)、熊旭)