原标题：贫困女大学生为住院费犯愁 女医生悄悄垫付两千元

“女孩很年轻，看见她妈妈因为交不上钱在病房哭泣，任何人都会于心不忍，我也没有帮上啥忙，略尽绵薄之力……”21日，提起自己悄悄帮贫困女大学生支付2000元住院费而受到广泛赞誉这件事，西安市中心医院神经内科医生燕玉娥显得特别不好意思。

原来，燕玉娥主管的患者中，有一名24岁的女孩，来自山西省临汾市浮山县，是一名贫困大学生，因颅内感染导致持续高热、头痛，入住西安市中心医院神经内科。尽管医院尽力节约费用，但因为病情较重，为了明确诊断，需要做很多必要的辅助检查。女大学生住院20余天，共花费2万多元，都是家里人东拼西凑借来的。经过诊断和治疗，病情得到了初步控制，在治疗后的常规复查时，却面临无法支付住院费用的情况。

“当时家属四处打电话借钱，却没能借到。看到患者妈妈急得大哭，我心里很难过也很着急，然后就查了一下还需要的费用，就想着我去交了吧。”燕玉娥回忆说。

为了不让人发现，燕玉娥说自己下班后脱下白大褂来到缴费窗口，报上女孩的住院号，在女孩的账户中交了2000元，结果却被神经内科副主任狄政莉看到。“记得那天是12月7日，我下班时无意中看到燕玉娥在住院缴费窗口，我以为是小燕的家人生病了，便关切地上前询问。”狄政莉说，起初燕玉娥不愿说，最后在她的反复追问下才讲出了实情。狄政莉吃惊之余也备感欣慰，燕玉娥对患者的关爱之举令她非常感动。“这2000元不能让小燕一个人掏了。”第二天，得知此事的神经内科主任王新来决定，用科室的绩效奖励承担这笔费用，也作为科室每一位医护人员的心意。（记者 张黎娜）

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