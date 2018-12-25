原标题：西藏昌都市实验小学：梦想在这里发芽

【庆祝改革开放40周年基层行·学校篇】

西藏昌都市政协副主席图嘎，对当年在昌都实验小学就读时的情形仍记忆犹新。“当时学校仅有四五间简陋的教室，十几位老师，七八十个学生。”图嘎笑着说，“虽然学校各方面条件很差，但这里却培养出了西藏最早一批民族干部，我能从一个贫民家庭的孩子成长为国家干部、一个对昌都发展有用的人，都与在实验小学打下的坚实基础分不开，与党和国家的培养教育分不开。”

西藏昌都市实验小学始建于1951年，是党在西藏创办的第一所现代学校，也是西藏现代教育的起点，被誉为“雪域高原第一个人才摇篮”。时光荏苒，经过60多年的发展，今天的实验小学，拥有38个班级，152名教职员工，2240名学生，占地1.5万平方米。近年来，学校发展突飞猛进，新建了教学楼、宿舍楼，改造了运动场，设立了图书阅览室、多媒体教室、计算机教室、舞蹈教室、音乐教室、专用美术教室等功能性教室，建立了学校自己的网站、校园新闻、教学资源库等，为雪域高原培养出越来越多的各类优秀人才。

西藏首个现代学校

伴着上课铃声，记者走入多媒体教室，学生们正通过电脑对习题进行讨论，输入答案，显示屏实时统计得分。

教学楼一侧是校史陈列馆，三五成群的学生进进出出。约300平方米的陈列馆里，一张张图片生动展示了“进军西藏”“昌都解放”“办学决议”等历史瞬间。

“我是2014年从八宿县小学调来昌都市实验小学的，4年时间，我真真切切看到了学校的变化。”教四年级藏语文的老师西热久美说，原来学校小，学生少，大门进来就是水泥操场，现在都是塑胶跑道的操场了。

据校长吴晓龙介绍，学校去年新建了图书馆，可容纳几百名学生，今年还建了多媒体室、实验室和功能室，教学资源基础设施建设得到进一步提高。

其实，最本质的变化，体现在教学方式和教学手段中。“以前教学方式比较单一，现在运用多媒体，备课轻松了，课堂气氛活跃了。”吴晓龙说，目前每个班都有电子白板，学校还有网络直播教室和多媒体阅览室等，建起了智慧化校园管理平台，在线阅卷和电子教案设计系统等，教育信息化建设走在全市前列。

“两个特色”加强文化传承

每天的做操时间，是四年级学生永噶曲珍最快乐的时刻。在操场上，她身着民族服装练习传统舞蹈——芒康弦子，脸上洋溢着笑容。“我从一年级就开始学跳舞了，会跳本民族的舞蹈我很快乐。”她说。

校党总支书记索拥说：“我们开设了汉语文、藏语文、数学、英语、音乐、美术、体育、信息还有弦子课。”2006年，昌都地区芒康县的弦子舞被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。学校将传统弦子舞改编成课间弦子操，让每个学生都会跳富有特色的传统舞蹈。

她说，学校在不断提高教学质量的同时，通过坚持双语教学和引入民族传统舞教学“两个特色”助力藏族传统文化的传承和发展。作为西藏第一所现代小学，昌都实验小学自创办之初便推行汉藏双语教学，保证学校学生在提高汉语言文化的同时，让传统藏语言文化薪火相传。

建校至今，学校先后荣获“全国民族团结进步先进集体”“德育先进校”“现代教育技术实验学校”“全国未成年人思想道德建设先进单位”“全国‘两基’工作先进单位”“全国平安校园二等奖”“全国十佳少先队集体”等国家级荣誉17项，自治区荣誉18项。

怀揣梦想再出发

最喜欢语文课的贡桑多吉梦想着未来成为一名天文学家，他希望通过努力考进内地西藏班；最喜欢数学课的丁增曲珍梦想着成为一名军医，她说：“解放军保护国家，而我想帮助解放军。”

在昌都市实验小学，记者随处能感受到孩子们的梦想和希望。建校至今，实验小学培养了14000多名毕业生，许多人成为各行各业的骨干。

综合课老师泽仁曲西1994年从这里毕业后到内地深造，大学毕业回到母校任教。她说：“昌都实验小学培养了我，回母校教书育人、托起高原的明天，我感到很光荣和自豪。”

昌都实验小学有近百分之六十的学生是农牧民子女，他们刚来上学时几乎听不懂汉语，经过一段时间学习后，孩子们几乎都可以流畅地进行双语交流了。今年14岁的泽西父母都是农牧民，为了让她得到良好的教育，父母特地从乡下搬到昌都市居住。泽西说：“老师和同学对我的帮助很大，我希望考上内地西藏班，增长见识、学习更多的知识。”

朗朗的读书声回响在耳畔，奔流的澜沧江水见证了西藏现代教育发展的辉煌。一个个梦想在这里发芽，一个个希望从这里出发。（记者 尕玛多吉）

(责编：郝孟佳、熊旭)