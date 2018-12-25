原标题：“拦路打老师”引争议 构建健康师生关系任重道远

每个人的人格和角色都具有多面性，要促进师生关系的良善化，无论是教师看待学生，还是学生看待教师，都需要多元视角。

--------------------------------------------------

随着媒体报道的跟进，河南省洛阳市栾川县一名33岁男子“20年后拦路打老师”事件，有了更多背景细节浮出。据澎湃新闻报道，被打教师的妻子，此前并不知道张某被打一事，直到最近在网上看到视频。“叫学生打成那样，我在网上看见了，心痛。”“我们也是受害者，太冤太屈”；在另一端，打人者常某的父亲也称，“其实都是受害者。”他多次强调，孩子打人不对，只希望此事尽快平息，抓去关几天，或者赔点钱，都认了。

因为一直未能走出当年老师暴力对待自己所留下的心理阴影，20年后学生在街头向老师举起了拳头施加报复。的确，如当事双方的家属所言，这起事件，无论从哪一方来看，都没有真正的赢家，都可以说是“受害者”。

尽管是老生常谈，但谈论这起事件之前，一个价值前提还是不容动摇。那就是，当街暴力对待他者，无论对方是谁，都不值得喝彩，打人者为自己的行为付出法律代价，这是完全可以预期的后果。当然，具体该如何处罚，应该严格依据法律。

但此事所引发的更大争议，抑或说是复杂性，恰恰在法律的是非判断之外。比如，有针锋相对的声音表示，反对学生暴力“报答”老师，那么，老师当年对学生施加的暴力，难道就可以原谅吗？事实上，从目前常某的自述和其同学的表述看，常某因老师的暴力对待所留下的心理阴影，可能比一般人想象得还要大。如他不止一次对朋友透露过这种伤害，打人过程中也表示，“这口气憋了十几年，每年想起来我都会做噩梦……”而在另一角度，学生处理这种伤害的方式，是以暴力来“报答”，也未尝不是当年暴力教育所结下的“恶果”。就这点来看，当地教育部门同时启动对被打老师的师德调查，这对当年被伤害的学生而言，也是一种必要的创伤修复。

打人视频曝光后，当事双方都被推入了标签化的解读之中。而从媒体的调查报道看，这对师生的真实人格面向，在现实中要丰富得多。学生常某在网上成了“暴徒”，但现实中其实是“好人”，比如他在自己家庭条件变好后，经常接济乡邻；而常某口中让自己做噩梦的老师，现今已是00后学生眼中的“良师”。

之所以要强调这一点，因为不管是支持还是反对常某的行为，都不宜因为一起事件而将师生两人进行单向度的“定性”。这起事件后，双方都还要回归生活，若两人此后因此事只能背负着标签面对学生、家人，甚至生活在新的阴影之中，就成了舆论“暴力”的受害者。借由此事，我们更应该意识到，每个人的人格和角色都具有多面性，要促进师生关系的良善化，无论是教师看待学生，还是学生看待教师，都需要多元视角。

从舆论对此事的围观态度看，我们的尊师重道传统或许应该添加新的内涵。过去，强调尊重教师似乎是无条件的，教师之于学生的权威也是天然的，这种价值内涵，自然极易催生诸如以“严师出高徒”“都是为你好”之名而进行的暴力体罚。这起事件中，不少人对于暴力“报答”表示理解，未必是声援暴力本身，而是加入了教师和学生在人格上应该平等的价值诉求。这一点，对我们当下的教育方法和理念应有所启示。

一名学生因为年少时可能遭受的暴力对待，在20年后依然要寻求暴力“报答”的出口，这或许说明我们仍低估了教育暴力的伤害。如何帮这部分受伤害者的心灵得到纾解，不应该忽视。而在当下，有没有学生因为过分担心老师的“威严”而生活在“阴影”中？他们有没有正常的申诉和倾诉渠道？这同样值得追问。

这次事件的舆论分野，折射的其实是教育观念的冲突。教师以暴力诉诸学生，在今天看来已经很难让人接受，这无疑是一种观念进步。但是，如何构建一种健康、包容的师生关系，仍然任重道远。

(责编：郝孟佳、熊旭)