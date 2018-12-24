原标题：四川2018年下半年公务员考试 申论聚焦人才的"流"与"留"

12月23日，我省迎来史上考录比最高的一次公务员招考笔试。记者在采访中了解到，本次考试采取非常严格的安保措施，部分考场设置了人脸识别系统识别考生身份。本次考试的《申论》题目聚焦人才的“流”与“留”，在不少考生和培训机构意料之外。

这次笔试，是全省法院、检察院、公安、监狱等政法系统和甘孜州公开考录公务员笔试，竞争激烈。全省应考人数155638人，拟录用名额2509人，应考人数与录用名额之比为62：1，是我省公招考试以来考录比最大的一次。据省人事考试中心统计，当天虽然有2.8万余人缺考，缺考率为17.99%。但与我省历次公务员考试笔试缺考率相比差距不大。

当天的考试，在试卷运输、发放、回收以及考生身份识别等各个环节，都采取了十分严密的安保措施。据介绍，试卷运输的车辆全部装有GPS定位系统，通过省人事考试指挥系统可以随时观察车辆运行情况和车辆内部情况。考场内监考人员拆封试卷前，会随机抽取两名考生对试卷密封情况进行检查。全省5199间考室对考试全程录像，部分考场通过人脸识别系统对考生身份进行识别，防止代考发生。此外，为确保考试安全，监考大师、无线电监测车辆等反高科技作弊装置也投入使用。

本次考试的公共科目，包括《申论》和《行测》。作为历来受社会关注的《申论》考题，本次也出乎一些考生和培训机构的意料。记者在省直考点采访时，一些考生表示，考前有些培训机构把《申论》题押在“网络民意”“基层发展”等方面，但此次考试却考的是人才“流”与“留”。据部分考生回忆，《申论》给出与人才回流、人才流动相关的一些资料，要求考生理解“一个人可以选择领略不同的人生风景，也可以选择一辈子只做一件事”这句话，并联系实际以“流”与“留”为主题写一篇议论文。省人事考试中心相关人士分析认为，这道题既考察考生的综合分析能力、人生观，也考察作为一名公务员的大局观和宏观认识事物的能力。（记者 刘春华）

(责编：郝孟佳、熊旭)